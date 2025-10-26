Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lô Lô Chải - Làng du lịch tốt nhất thế giới

Lê Hồng Khánh
Lê Hồng Khánh
26/10/2025 07:30 GMT+7

Ngày 17.10.2025, tại TP.Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) đã công bố giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025). Hai làng du lịch của VN là thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và thôn Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vinh dự nhận được danh hiệu này.

Trong hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia thành viên gửi về tham dự giải, có 52 làng được lựa chọn dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm bảo tồn tài nguyên văn hóa - thiên nhiên, bền vững môi trường, phát triển kinh tế địa phương, hạ tầng, quản trị, và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

Bức tranh tuyệt đẹp trên cao nguyên đá

Lô Lô Chải nằm ở độ cao gần 1.470 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Làng miền núi cao này được bao quanh bởi những dãy núi đá tai mèo cao ngất trời và triền ruộng bậc thang uốn lượn, những ngôi nhà trình tường cổ kính, tường rào đá truyền thống.

Trẻ em gái và phụ nữ mọi lứa tuổi nơi đây luôn nở nụ cười trên môi, mặc những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ sắc màu mà khách du lịch có thể bắt gặp khắp nơi trong làng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người bản địa.

Lô Lô Chải - Làng du lịch tốt nhất thế giới - Ảnh 1.

Người dân Lô Lô Chải ra đồng buổi sớm

Ảnh: LÊ HỒNG KHÁNH

Lô Lô Chải là quê hương của hơn 100 hộ dân, trong đó khoảng 10% là người Mông, còn lại là người Lô Lô với 7 họ là Vàng (đông nhất), Sình, Dìu, Là, Mùng, Lù, Sính. Bà con đã đến đây lập làng, sinh sống, bồi đắp và gìn giữ văn hóa truyền thống của ông cha suốt gần 8 thế kỷ.

Lô Lô Chải - Làng du lịch tốt nhất thế giới - Ảnh 2.

Trẻ em mặc những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ sắc màu

Ảnh: LÊ HỒNG KHÁNH

Điểm nổi bật nhất ở làng Lô Lô Chải chính là kiến trúc nhà trình tường cổ, loại hình nhà truyền thống quen thuộc ở cao nguyên đá. Nhà được xây từ đất và đá cuội. Người ta đóng khung gỗ làm khuôn, rồi đổ đất vào, nện chặt, tạo thành các bức tường dày 50 - 60 cm. Nguyên liệu làm nhà vừa dễ kiếm, vừa phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao - giữ nhà ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Mái nhà được lợp bằng ngói âm dương đặc trưng. Trên hàng ngói úp nóc, người Lô Lô khéo léo xếp ngói thành những hoa văn độc đáo, giàu tính thẩm mỹ. Nhiều ngôi nhà trình tường đã tồn tại hàng trăm năm, thấm đẫm hồn cốt văn hóa Lô Lô.

Bao quanh mỗi ngôi nhà là những hàng rào đá xếp thủ công tỉ mỉ, cao gần chớm vai người. Tường đá vừa để phân ranh giới, vừa có tác dụng như một lớp tường thành bảo vệ con người trước các mối đe dọa của thú dữ hay gió núi khắc nghiệt. Bên trong tường là một vườn nhỏ trồng rau củ phục vụ nhu cầu của gia đình. Người dân ở đây chủ yếu canh tác lúa, ngô, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thu nhập.

Giăng giăng trước mặt làng Lô Lô Chảy là dãy núi Rồng (Lũng Cú), trên đỉnh núi có Cột cờ Tổ quốc thiêng liêng ở miền cực bắc. Những buổi sáng sớm hoặc chiều hôm, sương trắng kéo về khiến thôn bản ngập trong màn sương, lung linh như một bức tranh lụa giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Làng du lịch cộng đồng độc đáo

Từ năm 2011, Lô Lô Chải bắt đầu phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Người dân địa phương đã được tập huấn về đón tiếp khách, an toàn thực phẩm, văn minh du lịch và kỹ năng PCCC. Nhiều hộ dân bắt đầu mở homestay, nhà hàng, và cung cấp các dịch vụ du lịch khác, giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình.

Nếu thời điểm bắt đầu làm du lịch, trong 37 ngôi nhà cổ có 28 nhà được sử dụng làm homestay thì đến nay (tháng 10.2025) toàn thôn có 56 hộ làm du lịch. Mỗi homestay được bài trí theo phong cách truyền thống, có không gian sinh hoạt chung rộng rãi, hệ thống vệ sinh sạch sẽ. Nhiều hiện vật cổ của người Lô Lô cũng được trưng bày trong nhà.

Những ngôi nhà trình tường đã được chuyển đổi thành homestay

Ảnh: LÊ HỒNG KHÁNH

Bản sắc văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, những ngôi nhà trình tường vẫn còn nguyên kiến trúc cũ, người dân vẫn mặc trang phục truyền thống và tổ chức lễ hội theo mùa và theo vòng đời người là những ưu điểm nổi bật của Làng du lịch Lô Lô Chải. Du khách đến đây có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt đời thường.

Lô Lô Chải đã và đang là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Tỉnh Tuyên Quang có chủ trương nhân rộng mô hình làm du lịch của làng, giữ đúng tinh thần cốt lõi: cộng đồng là trung tâm, tài nguyên môi trường được bảo vệ và du lịch là công cụ nâng cao sinh kế mà không thay thế hoặc làm chệch đi lối sống, phong tục tốt đẹp của người Lô Lô vốn được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tin liên quan

Lên cao nguyên đá Hà Giang xem người Mông chơi 'lai cát chi'

Lên cao nguyên đá Hà Giang xem người Mông chơi 'lai cát chi'

Đó là một trò chơi độc đáo, đòi hỏi sự quan sát, tính toán để có thể chia cây mía thành 2 phần dài bằng nhau và thu hút nhiều đàn ông dân tộc Mông.

Người đưa Lô Lô Chải thành 'mỏ vàng' du lịch

Người kể chuyện trên cao nguyên đá

Khám phá thêm chủ đề

Làng du lịch Lô Lô Chải tỉnh Tuyên Quang nhà trình tường Homestay mát mẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận