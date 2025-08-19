Lo sợ nhất của Trung Ruồi ở 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đã thành sự thật

Tập 14 Bố ơi, mình đi đâu thế? đưa khán giả đến với đảo Hòn Tre (Khánh Hòa). Không còn những thử thách hóc búa quen thuộc, các ông bố cùng con được tận hưởng không khí mùa hè sôi động với những hoạt động thư giãn bên biển xanh, cát trắng, nắng vàng...

Các ông bố cùng con được tận hưởng không khí mùa hè sôi động Ảnh: TV Hub

Hào hứng với trò tìm kho báu - khi các con háo hức chạy khắp bãi cát, đào bới từng vị trí để tìm ra những chiếc thùng gỗ bí ẩn giấu phần thưởng bên trong Ảnh: TV Hub

Nhưng, như một thử thách bất ngờ ập đến, con gái Trung Ruồi - bé Dứa đột ngột ngã bệnh. Trước đó, anh từng tiết lộ rằng điều lo lắng nhất khi nhận lời tham gia chương trình là sợ con gái có thể bị ốm...

Bố ơi, mình đi đâu thế? : Cùng chơi để hiểu con hơn

Lúc Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng và các con đặt chân đến Khánh Hòa, Dứa vẫn tràn đầy năng lượng. Ngay từ sáng sớm, cô bé hồ hởi mong được ra biển và khám phá những điều mới mẻ. Không hiểu sao chỉ ít giờ sau, sức khỏe của Dứa lại có vấn đề...

Con gái Trung Ruồi là bé Dứa đột ngột ngã bệnh Ảnh: TV Hub

Nghệ sĩ Trung Ruồi thừa nhận đây là lần hiếm hoi anh phải một mình chăm con gái ốm suốt cả ngày, nên không tránh khỏi lúng túng. Anh liên tục hỏi han, tìm cách trấn an để con yên tâm nghỉ ngơi, thậm chí pha trò để cô bé có thể cười, quên đi mệt mỏi.

Các thành viên khác trong đoàn cũng "tiếp sức" với bố Trung Ruồi, dành sự quan tâm đặc biệt cho Dứa. Các bạn nhỏ cũng lần lượt đến thăm, động viên Dứa cố gắng ra khỏi phòng, đến ăn tối và sinh hoạt với mọi người.

Chương trình còn là nơi để các ông bố học cách chăm sóc và thấu hiểu con hơn Ảnh: TV Hub

Hình ảnh nghệ sĩ Trung Ruồi bụng đói meo vẫn loay hoay chăm con thật sự rất ấm áp và cảm động. Hình ảnh ấy vừa thể hiện tình cha con thiêng liêng sau gần 3 tháng đồng hành, vừa vẽ nên nét nhân văn của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? - nơi mỗi chuyến đi không chỉ là những trò chơi hay thử thách, mà còn là những tình huống đời thường giúp các ông bố học cách kiên nhẫn, chăm sóc và thấu hiểu con hơn.

Với riêng Trung Ruồi, sự cố con gái bị bệnh đột ngột nơi xa nhà trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với nhiều cảm xúc. Bằng tình yêu thương dành cho con gái của một người cha tận tụy cùng sự hỗ trợ từ các "ông bố" trong đoàn, nghệ sĩ Trung Ruồi đã vượt qua... sợ hãi ấy một cách hoàn hảo.