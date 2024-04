Lo thiếu điện, đàm phán tăng nhập khẩu 1,8 tỉ kWh điện từ Trung Quốc

Trong 3 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trên toàn hệ thống đạt gần 70 tỉ kWh, cao hơn 1,35 tỉ kWh so với kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Tháng 4, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 865,7 triệu kWh/ngày, cũng tăng 10% so với cùng kỳ.

Thông tin từ EVN, để bảo đảm nguồn cho hệ thống, tập đoàn đã huy động tối đa nguồn điện than, khí, vượt kế hoạch 1,98 tỉ kWh nhằm dự phòng cho tình huống nhiệt độ tăng cao ở cả ba miền, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô.

Phương án cơ sở của EVN đưa ra là sẽ điều chỉnh tăng thêm 4,2 tỉ kWh, lên khoảng 310,6 tỉ kWh (tăng 10,4% so với năm ngoái) trên toàn hệ thống. Còn phương án cao khi nhu cầu điện tăng trưởng đột biến, sản lượng toàn hệ thống sẽ tăng 11,4% so với năm ngoái, đạt mức 313,4 tỉ kWh và cao hơn phương án cơ sở 2,8 tỉ kWh.

Hiện dự phòng nguồn điện ở khu vực miền Bắc khá thấp, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra đồng thời các yếu tố bất lợi ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống, EVN cho biết huy động các nguồn điện khác nhau để bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm. Ngoài việc vận hành linh hoạt các nguồn thủy điện; đảm bảo đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than, khí... EVN cũng cho biết, đã tính đến phương án huy động các nguồn diesel mượn của khách hàng để bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong tình huống khẩn cấp.

Tuy vậy, tại miền Bắc, hiện dự phòng nguồn điện ở khu vực này rất thấp, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra đồng thời các yếu tố bất lợi như: nắng nóng kéo dài, lượng nước về các hồ thủy điện giảm, nhiệt điện than gặp sự cố kéo dài hoặc giảm công suất… Nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo tính toán, EVN đã làm việc với các khách hàng ở miền Bắc để có thể mượn huy động có khoảng 2.718 máy phát điện diesel dự phòng, với tổng công suất là 3.066 MW để đáp ứng nhu cầu điện trong tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, EVN đã đàm phán để tăng nhập khẩu điện Trung Quốc năm 2024 lên 1,8 tỉ kWh, tăng 700 triệu kWh so kế hoạch (trong đó nhập khẩu thêm tại Móng Cái khoảng 70 MW trong các tháng mùa khô). Song song đó, tiếp tục đàm phán với đối tác Lào tăng nhập khẩu điện về Việt Nam, đặc biệt là các nguồn điện nhập từ Lào qua khu vực Nghệ An, Quảng Trị. Để đảm bảo việc cung ứng, EVN sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các đường dây 500 kV mạch 3 Quản Trạch - Phố Nối; hoàn thành các công trình lưới điện để tăng nhập khẩu điện từ Lào.

Tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và thời gian tới, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3, rà soát từng khâu, bảo đảm tiến độ, dứt khoát hoàn thành trước ngày 30.6. Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5 năm nay như Trạm cắt Đắk Oóc, đường dây 200 kV Nậm Sum - Nông Cống…