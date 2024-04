Lo thiếu nước, Đà Nẵng đề nghị thủy điện xả nước để chạy trạm bơm phòng mặn

Ngày 16.4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản đề nghị các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đảm bảo xả với lưu lượng đủ để duy trì mực nước tại khu vực đập dâng An Trạch không dưới 1,6 m nhằm đảm bảo cấp nước an toàn cho TP.Đà Nẵng.

Cũng tại văn bản này, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Bộ TN-MT chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục phối hợp các sở, ngành của TP.Đà Nẵng trong việc giám sát chặt chẽ, đôn đốc các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành theo đúng Quy trình 1865 để đảm bảo cấp đủ nước cho sinh hoạt, du lịch dịch vụ, sản xuất và các mục đích khác ở vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến cuối mùa cạn năm nay.

Qua số liệu theo dõi của Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 15.4, độ mặn trên sông Cầu Đỏ tại vị trí cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ cho thấy độ mặn thường xuyên vượt ngưỡng 1.000 mg/lít. Đây là giá trị độ mặn bắt buộc Nhà máy nước Cầu Đỏ phải đóng kín cửa thu nước trên sông Cầu Đỏ và vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để bơm nước trên sông Yên về hồ điều tiết tại Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Khi độ mặn vượt ngưỡng 1.000 mg/lít, cửa thu nước thô trên sông Cầu Đỏ gần như không hoạt động được nên buộc phải vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch HOÀNG SƠN

Đồng thời, mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch thường hạ thấp vào các ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, Chủ nhật, các dịp nghỉ lễ) khi các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành xả nước với lưu lượng ít hơn quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được ban hành tại Quyết định số 1865 ngày 23.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy trình 1865).

Khi mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch thấp hơn 1,6 m thì trạm bơm phòng mặn An Trạch cũ công suất 210.000 m3/ngày đêm dừng hoạt động. Mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch thấp hơn 1,1 m thì cả 2 trạm bơm phòng mặn An Trạch mới và cũ có tổng công suất 420.000 m3/ngày đêm phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước của TP.Đà Nẵng cao điểm mùa nắng nóng khoảng 360.000 m3/ngày đêm nên để đảm bảo mực nước cho việc vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản với các kiến nghị đã nêu.

Trước đó ngày 12.4, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi chủ các hồ chứa thủy điện (A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6 và Đắk Mi 4) đề nghị gửi kế hoạch vận hành xả nước về hạ du (đối với thời gian từ ngày 29.4 - 3.5) để phối hợp xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề liên quan đến cấp nước cho hạ du, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra thiếu nước trong đợt cao điểm du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Theo Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, đến sáng 16.4, mực nước tại các hồ A Vương là 374,31/369,4 m; Sông Bung 4 là 219,15/216,6 m và Đắk Mi 4 là 255,49/253,9 m. Tổng dung tích còn lại của 3 hồ chủ lực đối với TP.Đà Nẵng đang lớn hơn 115 triệu m3 so với quy định phải tích trong hồ.