Lộ thông tin Apple sẽ tăng kích thước màn hình cho iPhone 20 Pro

Những tin đồn mới nhất cho thấy chiếc iPhone 20 Pro có thể sẽ sở hữu màn hình lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Thông tin này vừa được tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo tiếp tục xác nhận. Trước đó vào tháng 7, nguồn tin này từng cho biết phiên bản iPhone Pro Max kỷ niệm 20 năm sẽ được trang bị màn hình 7 inch. Kích thước này nhỉnh hơn một chút khi so sánh với tấm nền 6,9 inch của chiếc iPhone 17 Pro Max.

Apple được cho là sẽ có nâng cấp đáng giá về màn hình cho mẫu iPhone 20 Pro ẢNH: GEMINI AI

iPhone 20 Pro sắp được trang bị màn hình lớn hơn và không viền?

Trong chia sẻ mới nhất, nguồn tin trên khẳng định phiên bản iPhone 20 Pro cũng nhận được nâng cấp tương tự về không gian hiển thị. Cụ thể, mẫu điện thoại này dự kiến sở hữu tấm nền kích thước 6,4 inch. Con số này lớn hơn hẳn so với màn hình 6,3 inch xuất hiện trên iPhone 17 Pro. Mặc dù gia tăng kích thước, dòng sản phẩm mới vẫn giữ nguyên tỷ lệ khung hình so với các thế hệ đi trước.

Bên cạnh thay đổi về kích thước, Apple có thể sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho dòng flagship này. Cả hai phiên bản iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được cho là sẽ áp dụng thiết kế mặt trước cong 4 cạnh. Kiểu dáng mới này hứa hẹn mang lại cảm giác màn hình tràn viền và dường như không có viền xung quanh. Đây được xem là bước tiến lớn về mặt thẩm mỹ trên các thiết bị cao cấp của hãng.

Nhiều người dùng hẳn sẽ thắc mắc lý do Apple nhảy vọt từ thế hệ 18 lên thẳng tên gọi 20. Nguyên nhân xuất phát từ việc năm sau đánh dấu mốc kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên chính thức ra mắt. Do đó, tập đoàn công nghệ này có thể muốn ăn mừng cột mốc lịch sử bằng một dòng sản phẩm thật đặc biệt. Những nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế và màn hình hứa hẹn sẽ là điểm nhấn cho sự kiện này.