Lộ thông tin là nguy cơ mất tiền

Nguy cơ từ lộ thông tin thẻ cử tri

Ngày 18.3, anh T.Q.T (ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM) bất ngờ nhận cuộc điện thoại từ số lạ, yêu cầu anh đánh giá về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15.3 vừa qua. Nghĩ rằng đây là bước khảo sát của chính quyền địa phương, anh đồng ý kết bạn Zalo để nhận đường link. Tuy nhiên khi anh T. chuẩn bị thực hiện theo yêu cầu thì bỗng nhiên suy nghĩ lại, đồng thời liên hệ tổ trưởng tổ dân phố để kiểm tra thì được trả lời ở nơi cư trú không có chương trình này. "May mắn là tôi dừng lại kịp thời, không nhấp vào đường link được gửi qua Zalo, nếu không thì chưa biết hậu quả thế nào. Có thể trước đó tôi đã gửi hình ảnh thẻ cử tri của mình qua ứng dụng tin nhắn mạng xã hội nên thông tin bị rò rỉ và bị kẻ gian đưa vào tầm ngắm", anh T.Q.T nhận định.

Công an cảnh báo tình trạng lợi dụng cuộc bầu cử vừa qua để lừa đảo Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay trước kỳ bầu cử, Bộ Công an đã khuyến cáo người dân không nên chụp hình thẻ cử tri và đăng lên các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Hành động này có thể dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân và tiềm ẩn nhiều rủi ro: Các đối tượng xấu lợi dụng thông tin của cử tri để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cử tri có thể bị các đối tượng giả mạo danh tính, sử dụng vào mục đích xấu. Tuy nhiên, thực tế nhiều người vẫn chủ quan và đăng tải, chia sẻ hình ảnh thẻ cử tri qua nền tảng mạng xã hội, dẫn đến những hệ lụy. Theo một chuyên gia an ninh mạng, thẻ cử tri chứa nhiều thông tin cá nhân, có thể bị đối tượng xấu lợi dụng vào nhiều mục đích như lừa đảo, giả mạo danh tính, mua bán dữ liệu cá nhân hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cá nhân liên quan.

Ngày 18.3, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo sau ngày bầu cử. Trong đó có tình trạng giả danh cơ quan nhà nước yêu cầu "cập nhật thông tin cử tri". Kẻ lừa đảo gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng với lý do "hoàn tất hồ sơ cử tri" hoặc "cập nhật dữ liệu sau bầu cử". Các đối tượng cũng có thể gửi đường link có chứa mã độc và yêu cầu người dân truy cập để "xác nhận thông tin", "đánh giá kết quả bầu cử" hoặc "nhận thông báo từ cơ quan chức năng". Khi truy cập các đường link này, người dân có thể bị đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc chiếm quyền tài khoản.

Một trường hợp lừa đảo khác là giả mạo chương trình hỗ trợ, tặng quà sau bầu cử. Theo ghi nhận của cơ quan công an, hiện nay một số trang mạng xã hội đang giả mạo thông báo các chương trình hỗ trợ, tặng quà cho cử tri, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc đóng phí để nhận quà. Các đối tượng lừa đảo cũng có thể gọi điện tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu người dân chuyển tiền với các lý do như "xác minh thông tin", "xử lý sai sót hồ sơ" hoặc "phục vụ thủ tục hành chính". Do đó Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link lạ hoặc trang web không rõ nguồn gốc…

Vì sao thẻ tín dụng dễ bị hack?

Bên cạnh đó, tình trạng đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và hack tài khoản đã diễn ra từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa chấm dứt, thậm chí thủ đoạn đánh cắp tài khoản còn trở nên tinh vi hơn. Mới đây, chị Ngọc Hà (ngụ Hà Nội), chia sẻ câu chuyện bị trừ tiền bất ngờ trong tài khoản ngân hàng khiến chị hoang mang, lo lắng.

Cần tuyệt đối bảo mật thông tin khi sử dụng thẻ tín dụng Ảnh: Khang Ka

Theo lời kể của chị Ngọc Hà, khi chị đang ở nhà và cầm điện thoại trên tay thì bất ngờ nhận thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản bị trừ tiền đến 26 triệu đồng. "Lúc đó tôi thực sự hoảng. Phản xạ đầu tiên là nghĩ mình làm rơi thẻ, nhưng kiểm tra lại thì thẻ vẫn nằm nguyên trong ví", chị Ngọc Hà kể. Chị cho biết lần gần nhất sử dụng thẻ để thanh toán trực tiếp là vào tháng 10.2025 trong chuyến đi Hàn Quốc. Kể từ thời điểm đó, chị hầu như không dùng thẻ để chi tiêu trực tiếp, mọi giao dịch đều thực hiện qua hình thức thanh toán trực tuyến. Chị Hà cũng khẳng định chưa từng nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai và cũng hạn chế nghe hay trao đổi với những cuộc gọi đáng ngờ.

Trả lời PV Thanh Niên về những trường hợp hack thẻ tín dụng, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc dự án Chống lừa đảo (chongluadao.vn), cho biết kẻ gian có thể làm giả và thay thế chip điện tử trên thẻ tín dụng khi cầm thẻ của khách. Chip EMV thực chất là một module kim loại nhỏ, có thể bị bóc tách bằng dụng cụ nhiệt, cơ học nếu có thời gian thao tác. Chỉ cần khách hàng mất kiểm soát thẻ trong vài phút, nhân viên giữ thẻ nơi thanh toán có thể đánh tráo và lấy toàn bộ chip trên thẻ để hack lấy tài khoản.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena, chia sẻ thêm nhiều nguyên nhân khác: Thẻ tín dụng rất dễ dàng thanh toán, và cũng dễ lộ thông tin nên thường xuyên bị kẻ gian theo dõi. Người dùng thẻ visa ở VN lại ít đề phòng nên thường giao thẻ cho người khác thanh toán, chỉ cần 1 - 2 giây là người cầm thẻ đã có thể chụp hình lại thông tin trên 2 mặt thẻ, trong đó quan trọng nhất là mã bảo mật (CVV/CVC) gồm 3 số in ở mặt sau. Khi có được thông tin này thì hacker có thể sử dụng để thanh toán mua hàng qua các kênh trực tuyến, xuyên biên giới. Hoặc người dùng sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng qua một số website bảo mật kém, thông tin bị rò rỉ cũng dẫn đến tình trạng tài khoản bị tấn công.

Với những trường hợp này, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người sử dụng thẻ tín dụng phải tuyệt đối bảo mật thẻ của mình, không nên giao cho người khác cầm thẻ để thanh toán giúp; khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần khóa thẻ ngay và yêu cầu ngân hàng cấp lại thẻ mới.