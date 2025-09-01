Lộ trình di chuyển khối khí tài diễu binh 2.9, người dân có thể xem ở đâu?

6 giờ 30 sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ chính thức diễn ra. Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Người dân có thể xem các khối khí tài tham gia diễu binh 2.9 trên nhiều tuyến đường ẢNH: PHAN HẬU

Người dân có thể xem diễu binh 2.9 trên quảng trường Ba Đình và các tuyến đường theo lộ trình diễu hành. Tuy nhiên, khác với khối đi bộ, các phương tiện khí tài có lộ trình riêng để đảm bảo an toàn. Vì vậy, người dân cần lựa chọn vị trí phù hợp để đón xem các khối khí tài uy lực này.

Tuyến đường của xe tăng, xe thiết giáp (bánh xích): khối xe tăng tập kết tại đầu đường Thanh Niên sau đó đi về quảng trường Ba Đình, khi qua lễ đài, khối này sẽ rẽ vào đường Lê Hồng Phong rồi di chuyển theo trục Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để về tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Vì đường Nguyễn Tri Phương sẽ bị cấm tuyệt đối, nên dọc các tuyến đường Điện Biên Phủ và Trần Phú sẽ là những điểm lý tưởng để người dân xem xe tăng, xe thiết giáp. Đây là khu vực có vỉa hè rộng, ít nhà dân, thường không quá đông đúc, rất thuận lợi để quan sát.

Trường hợp người dân đến sớm, có thể chọn vị trí thoáng đãng trên đường Thanh Niên, ngã tư Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Hùng Vương.

Tuyến đường của xe pháo, xe đặc chủng (bánh lốp): khối này chia làm 2 hướng lớn để về điểm tập kết cuối cùng tại Trường đua F1 (Mỹ Đình).

Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.

Vì vậy, các đại lộ lớn như Võ Chí Công, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long là nơi hoàn hảo để quan sát đoàn xe di chuyển với đội hình hoành tráng. Trường hợp đến sớm hơn, người dân có thể chọn các tuyến đường gần quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Cửa Bắc.

Ban tổ chức khuyến cáo, trong khi xem, người dân luôn giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với các đoàn xe cơ giới đang di chuyển.

Tuyệt đối không đến chờ đợi qua đêm.

Không mang theo lều, trại, chiếu, bạt, ô dù kích thước lớn, ghế xếp cồng kềnh.

Luôn lắng nghe và làm theo chỉ dẫn từ hệ thống loa phát thanh công cộng và các lực lượng an ninh, tình nguyện viên tại hiện trường.

Thể hiện tinh thần cộng đồng, nhường nhịn không gian cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em. Sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi cần thiết.