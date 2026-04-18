Loại chấn thương bất ngờ với người chơi pickleball lớn tuổi
Trúc Huỳnh
18/04/2026 08:29 GMT+7

Tổn thương mắt liên quan đến môn pickleball hiện đang gia tăng ở Mỹ, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature.

Mắt phải theo dõi quả bóng. Lời khuyên đó thực chất là lời cảnh báo an toàn cho một số người chơi pickleball.

Môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ đang dẫn đến sự gia tăng mạnh số lượng chấn thương mắt, đặc biệt là ở những người chơi lớn tuổi.

Tiến sĩ Andrew Lee, một bác sĩ nhãn khoa thần kinh ở Houston, là đồng tác giả của nghiên cứu phân tích dữ liệu chấn thương trên toàn quốc trong 10 năm, cho biết có sự gia tăng các chấn thương mắt trong pickleball so với các môn thể thao khác. Trong đó, phổ biến nhất là những chấn thương bề mặt: trầy xước giác mạc, phù mí mắt.

“Chúng tôi không chỉ thấy tần suất gia tăng mà còn cả mức độ nghiêm trọng. Vì vậy, cả hai đều đúng. Tần suất và mức độ nghiêm trọng đều tăng lên. Và tôi nghĩ một phần là do quá trình học hỏi trong trò chơi. Nhiều người tham gia hơn đồng nghĩa với nhiều người gặp rủi ro hơn. Nhưng một phần khác là do sự chủ quan. Và ngay cả cái tên ‘pickleball’ cũng khiến người ta nghĩ rằng không cần phải tự bảo vệ mình. Nhưng bạn cần phải bảo vệ mắt khi chơi pickleball, giống như bất kỳ môn thể thao dùng bóng nào khác”, Tiến sĩ Lee cho biết.

Người chơi pickleball trong một trận đấu thuộc giải đấu dành cho người trên 50 tuổi tại Câu lạc bộ Pickleball World ở Spring (bang Texas, Mỹ), ngày 7.4.2026

Nghiên cứu - được công bố trên tạp chí khoa học Nature - lưu ý rằng quả bóng pickleball bằng nhựa di chuyển với tốc độ khoảng 65 km/giờ.

Ông Jay Vitela (61 tuổi) đã tham gia một giải đấu pickleball dành cho người trên 50 tuổi ở Spring (bang Texas) để chơi với tốc độ chậm hơn. “Tôi chơi với một số người trẻ tuổi. Tôi nghĩ tốc độ này quá nhanh đối với tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu tham gia giải đấu hạng bạc để mọi người có nhịp độ phù hợp hơn với tôi”.

Một trong những lời khuyên hàng đầu của tiến sĩ Lee dành cho người chơi pickleball, đặc biệt là người lớn tuổi, là bảo vệ mắt.

“Tỷ lệ chấn thương đang gia tăng vì ngày càng nhiều người chơi pickleball. Và khi bạn có những người thiếu kinh nghiệm, lớn tuổi hơn, không đeo kính bảo hộ và chủ quan, đây là những yếu tố kết hợp làm tăng tỷ lệ chấn thương”.

Nhưng dù là người mới chơi hay những người đã cầm vợt quen tay, tiến sĩ Lee cho biết chìa khóa chính là luôn tập trung. “Chúng tôi chắc chắn không muốn ngăn cản mọi người chơi pickleball. Đó là một môn thể dục tuyệt vời. Nó rất thú vị, đó là lý do tại sao mọi người thích nó. Những điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là việc bảo vệ mắt và tránh chủ quan”, ông Lee chia sẻ thêm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
