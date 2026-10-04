Loài chim có tiếng hót hay và dở nhất trái đất

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Tübingen (Đức), con người thường thích những âm thanh chim hót nhẹ nhàng với dải tần hẹp hơn, đồng thời cũng đánh giá cao hơn những tiếng hót có cấu trúc phức tạp.

Các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng, sở thích này dường như không phụ thuộc vào việc người nghe có am hiểu nhiều về các loài chim hay không.

"Điều này cho thấy việc thưởng thức tiếng chim hót có liên quan đến một yếu tố cơ bản hơn là chỉ đơn thuần biết mình đang nghe loài chim nào", TS Nadine Kalb - tác giả chính của nghiên cứu vừa được công bố tạp chí Frontiers - cho biết.

Tuy nhiên, vì sao loài chim họa mi đen (common blackbird) lại giành vị trí dẫn đầu?

Chim hoạ mi đen (tên khoa học là Turdus merula) đã giành vị trí dẫn đầu trong một nghiên cứu mới Ảnh: GS Randler

Nhóm nghiên cứu đã mời 84 người nghe các bản ghi âm tiếng hót của 123 loài chim hoang dã và đánh giá mức độ dễ chịu của âm thanh từ mỗi loài.

Ngôi sao của cuộc khảo sát, với điểm đánh giá trung bình 4,52 trên thang điểm 5, chính là loài chim họa mi đen (hay còn gọi là hoét đen Á - Âu). Thường được bắt gặp tại các khu vườn, công viên và những vùng đất có cây cối rậm rạp, loài Turdus merula này là hình ảnh quen thuộc trên khắp châu Âu, nổi bật với tiếng hót phong phú, êm dịu và trong trẻo tựa như tiếng sáo.

Ở thái cực đối lập là loài cú lợn (barn owl), với tiếng kêu nhận được mức đánh giá trung bình là 1,32. Tiếng kêu của loài cú này là âm thanh rít lên đầy vẻ rợn người và khàn đục. Trong số các loài chim khác được khảo sát, chim sẻ vàng châu Âu (European goldfinch) đạt điểm số 4,26 trên thang điểm 5 về độ dễ nghe, theo sau là chim cổ đỏ châu Âu (European robin) với 4,04 điểm và chim bạc má xanh (blue tit) với 3,92 điểm.

Điều gì khiến tiếng hót của loài chim này nghe dễ chịu hơn loài chim khác? Đó chính là vấn đề trọng tâm mà Kalb và Randler - giáo sư sinh học tại Đại học Tübingen - muốn tìm hiểu.

"Mối quan tâm của chúng tôi bắt nguồn từ một câu hỏi rộng hơn: tại sao một số lần bắt gặp các loài chim lại mang tới cảm giác đặc biệt tích cực cho con người? Trong nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các loài chim và hoạt động quan sát chim có thể góp phần phục hồi trạng thái tâm lý cũng như cải thiện sức khỏe tinh thần", Randler chia sẻ, theo CNN.

Con chim sẻ vàng châu Âu nhận được điểm số 4,26 trên 5 về mức độ dễ chịu từ tiếng hót Ảnh: AFP

Lần này, các nhà nghiên cứu muốn xem xét kỹ hơn bản thân các âm thanh - kết hợp "đặc điểm sinh học trong tiếng hót của loài chim với tâm lý học về sự cảm nhận của con người". Sau khi yêu cầu mọi người đánh giá các tiếng hót, các nhà nghiên cứu đã đối chiếu kết quả đánh giá với những đặc tính âm học của tiếng hót để xác định xem yếu tố nào khiến chúng nghe du dương hơn.

Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất, theo Randler, là mọi người có xu hướng thích những tiếng hót chim phức tạp hơn. Ông lưu ý: "Theo trực giác, chúng ta có thể nghĩ rằng những âm thanh đơn giản, lặp đi lặp lại sẽ dễ nghe và do đó dễ chịu hơn, nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại: những âm thanh phức tạp hơn thường được đánh giá là dễ chịu hơn".



