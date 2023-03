Loài hoa trắng như bông tuyết bung nở ở miền biên viễn Đông Bắc

Chị Bùi Thị Hoài, đến từ Hà Nội, tận hưởng mùa xuân ngọt ngào bên cây mác cọt "cô đơn" đang nổi tiếng trên các mạng xã hội. Trước khi đến Xuân Trường, cả nhóm chị Hoài ghé qua xã Hồng An, hai xã này cách nhau khoảng 20km. Huyện Bảo Lạc có đường ô tô đến xã Hồng An và xe máy đi lại được hầu hết các xóm trong xã vào mùa khô. Mùa xuân Hồng An đẹp với đào rừng, hoa mận, hoa mác cọt trắng tinh khôi bung nở khắp các sườn núi, triền đồi. Hiếm lần nào hoa đào, hoa mận, hoa mác cọt cùng đua nhau nở cùng lúc nên cả nhóm cứ đi một lát là dừng lại ngắm cảnh, chụp hình