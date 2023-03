Loại thịt nào có cholesterol thấp?

Thịt có hàm lượng cholesterol cao hơn nhiều loại thực phẩm khác. Để giảm nguy cơ cholesterol cao, hãy ưu tiên ăn các loại thịt có cholesterol thấp.

Cholesterol cao là một trong những yếu tố chính dẫn đến bệnh tim mạch. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể gây tích tụ mảng bám cholesterol trong động mạch, dẫn đến xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch có thể gây cục máu đông, đau tim hay đột quỵ, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Thịt bò nạc không chỉ ít cholesterol mà còn giàu protein SHUTTERSTOCK

Các món có nhiều mỡ động vật và dầu mỡ là nguyên nhân chính dẫn đến tăng nồng độ cholesterol trong máu. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn các món ăn có cholesterol khỏi chế độ ăn, mà cách tốt là nên ưu tiên ăn các món ít cholesterol.

Sau đây là các loại thịt có ít cholesterol:

Ức gà

Đứng đầu trong danh sách này là ức gà. Một nửa miếng ức gà chỉ có 73 mg cholesterol. Không những vậy, ức gà còn có hàm lượng protein cao, phù hợp với người tập luyện thể thao. Thịt gà cũng dễ chế biến và có thể nấu thành nhiều món khác nhau.

Thăn heo

Có thể một số người sẽ bất ngờ khi biết rằng thịt heo cũng có bộ phận chứa ít cholesterol. Thực tế, 100 gram thịt thăn theo chỉ có 73 mg cholesterol.

Tuy nhiên, một điều mọi người cần lưu ý khi chế biến thịt heo và các loại thịt có hàm lượng cholesterol thấp khác là cần tránh dùng quá nhiều dầu mỡ, chẳng hạn như chiên, vì những cách chế biến này có thể khiến hàm lượng cholesterol trong món ăn lên cao.

Thịt bò nạc

Thịt bò rất giàu protein. Với những người muốn hạn chế cholesterol thì họ cần lựa chọn loại thịt bò phù hợp. Thịt bò nạc sẽ ít cholesterol hơn những loại thịt bò khác, chẳng hạn bò ba chỉ. Trong 100 gram bò nạc có khoảng 70 mg cholesterol.

Ngoài ra, một điều mọi người cũng cần nhớ là chế độ ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ cholesterol trong máu. Trong đó, tránh xa rượu bia và vận động thể thao thường xuyên là rất quan trọng. Tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp cơ xương khỏe hơn, tối ưu hóa khả năng miễn dịch mà còn giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, theo Eat This, Not That!.