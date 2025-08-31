Loại thuốc có thể 'thay đổi cuộc chơi' trong điều trị cao huyết áp?

The Guardian ngày 30.8 đưa tin loại thuốc mới baxdrostat đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy những kết quả tích cực. Trong đó, điểm đáng chú ý là thuốc có thể làm giảm huyết áp của những người vốn đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhưng huyết áp vẫn ở mức cao.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu baxdrostat với 796 bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế trên toàn thế giới. Các bệnh nhân được chia ngẫu nhiên làm 3 nhóm: nhóm dùng thuốc baxdrostat 1 mg, nhóm dùng baxdrostat 2 mg, nhóm còn lại dùng giả dược.

Thuốc baxdrostat được kỳ vọng là bước đột phá trong phương pháp điều trị bệnh cao huyết áp ẢNH: AFP

Kết quả sau 12 tuần chỉ ra bệnh nhân dùng baxdrostat có huyết áp giảm khoảng 9 - 10 mmHg so với nhóm sử dụng giả dược. Trong số những người sử dụng baxdrostat 1 và 2 mg một viên mỗi ngày, có khoảng 40% bệnh nhân đạt mức huyết áp khỏe mạnh.

Chi tiết nghiên cứu được nêu ra tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch châu Âu (diễn ra ngày 29.8 - 1.9 ở Tây Ban Nha). Kết quả nghiên cứu cũng được công bố trên Tạp chí Y khoa New England ngày 30.8. Nghiên cứu được hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh tài trợ.

Giáo sư Bryan Williams, Trưởng khoa Y tại Đại học College London (Anh), người tham gia nghiên cứu trên, cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy huyết áp giảm nhiều đến mức này khi dùng thuốc. Việc đạt được mức giảm gần 10 mmHg huyết áp tâm thu bằng baxdrostat trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là điều đáng mừng, vì mức giảm này có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy tim và bệnh thận”.

“Tôi nghĩ đây có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong cách chúng ta tiếp cận vấn đề huyết áp khó kiểm soát. Kết quả cho thấy loại thuốc này có thể giúp ích cho nửa tỉ người trên toàn cầu”, ông Williams nói thêm.

Huyết áp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi một loại hormone gọi là aldosterone, giúp thận điều hòa cân bằng muối và nước. Cơ thể một số người sản xuất quá nhiều aldosterone, khiến cơ thể giữ muối và nước. Sự rối loạn aldosterone đẩy huyết áp lên cao và rất khó kiểm soát.

Giáo sư tim mạch Paul Leeson, từ Đại học Oxford (Anh), người không tham gia nghiên cứu baxdrostat, nói rằng loại thuốc này có thể trở thành phương pháp điều trị bổ sung giá trị trong việc ngăn tình trạng cao huyết áp.

“Lâu nay, chúng ta có thuốc ngăn chặn aldosterone hoạt động nhưng nó không thực sự làm giảm mức aldosterone, do đó nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu những tác dụng phụ của chất này. Baxdrostat có tác dụng khác biệt và có thể trực tiếp làm giảm nồng độ aldosterone”, ông Lesson nói.