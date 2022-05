'Loạn' thủ đoạn lừa đảo giả mạo công an, toà án, nhân viên viễn thông

Theo đó, ngày 5.5 khi đang làm việc tại công ty trên địa bàn H.Cẩm Giàng (Hải Dương), người dân này nhận được cuộc gọi từ số điện thoại giới thiệu là nhân viên của Công ty chuyển phát nhanh EMS Đà Nẵng, thông báo về một bưu kiện đứng tên anh để gửi cho một người khác tại Phillippines.

Đáng chú ý, nhân viên chuyển phát tự xưng này cho biết bưu kiện gửi vi phạm pháp luật, nghi ngờ giống một việc trước đó mà bên công ty từng gặp, nên đề nghị hỗ trợ anh liên kết với số máy Công an TP.Đà Nẵng để trình báo về bưu kiện trên.

Khi được kết nối máy với bên tự xưng là Công an TP.Đà Nẵng, có một người tự xưng là công an và đồng ý tiếp nhận trình báo qua điện thoại có ghi âm toàn bộ cuộc gọi. Trong quá trình gọi, người tự xưng là công an đe dọa đây là vụ đánh bài qua mạng từ khoảng 30.11.2021, nếu phát hiện sẽ tiến hành bắt giữ anh.

Khi anh nghi ngờ hỏi vì sao vụ án vi phạm pháp luật, có lệnh yêu cầu bắt giữ thời gian dài như vậy nhưng không nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng, thì được cho rằng có thể bao che. Anh cho biết sẽ gọi cho Công an TP.Hà Nội để trình báo vụ việc thì người tự xưng công an tại Đà Nẵng ngắt máy, không liên lạc được.

Không chỉ giả mạo công an lừa đảo, nhiều người dân cũng là nạn nhân của các nhóm lừa đảo qua mạng giả mạo là nhân viên trung tâm mua sắm, sàn thương mại điện tử... để tuyển cộng tác viên. Một người dân cho hay nhận được đề nghị làm nhân viên theo dõi của một sàn thương mại điện tử L. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hình thức chuyển tiền với các khoản nhỏ qua từng ngày khác nhau, kết quả khiến nạn nhân bị chiếm đoạt 5 triệu đồng chỉ sau vài ngày làm việc.

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trung tâm thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo. Mặc dù đa số người dân đã biết đến hình thức lừa đảo này, kể cả những người có kiến thức về công nghệ cũng như cập nhật các tin tức xã hội thường xuyên cũng bị mắc bẫy do những thủ đoạn lừa đảo này quá tinh vi và chuyên nghiệp.

Các dấu hiệu nhận biết lừa đảo

Theo đại diện NCSC, đã có rất nhiều người bị đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản từ các cuộc điện thoại. Để khiến người dùng “sập bẫy”, đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo này chủ yếu đánh vào lòng tham hay nỗi sợ hãi. Một số kịch bản phổ biến đang được nhiều đối tượng xấu sử dụng:

Giả mạo lực lượng công an, viện kiểm sát, toà án gọi điện thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ nghiêm trọng như buôn ma túy, gây tai nạn bỏ trốn, lừa đảo xuyên quốc gia...

Khi nạn nhân nói rằng mình không liên quan hoặc không phải là tội phạm được nói đến, thì các đối tượng lừa đảo này sẽ khai thác thông tin cá nhân. Hoặc đối tượng sẽ lợi dụng thông tin cá nhân của nạn nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo những yêu cầu của mình.

NCSC khuyến cáo người dân cần lưu ý lực lượng chức năng sẽ có giấy mời, hoặc giấy triệu tập gửi cho người dân và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng.

Một hình thức khác cũng đang phổ biến là giả mạo nhân viên của sàn thương mại điện tử, trung tâm mua sắm, đài truyền hình, công ty xổ số... gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao của một chương trình nào đó, thúc giục nạn nhân nếu không thực hiện ngay những yêu câu đưa ra thì sẽ không có cơ hội nhận được phần thưởng giá trị nữa.

Từ đó, yêu cầu nạn nhân cung cấp số OTP gửi về điện thoại hay đưa ra bất kỳ lý do nào khác để yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin về thẻ hoặc tài khoản ngân hàng điện tử nhằm trộm tiền trong tài khoản.

NCSC cũng khuyến cáo, người dân gặp phải những cuộc gọi giả làm nhân viên bưu điện gọi điện thông báo nhận bưu phẩm; nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước; nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước, dọa cắt điện… thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở… Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.