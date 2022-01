Loạt ‘bom tấn’ đắt khách nhất phòng vé toàn cầu 2021

Bước sang năm thứ hai hứng chịu sự càn quét của Covid-19, phòng vé quốc tế từng bước thích nghi với đại dịch và lần lượt cho ra đời loạt “bom tấn” chất lượng. Phim Trung Quốc cũng khẳng định được vị thế riêng khi tung ra rạp nhiều cái tên chất lượng và “thâu tóm” thị trường trong nước vốn bị các siêu phẩm Hollywood thống trị suốt nhiều năm. Theo dữ liệu từ nền tảng Box Office Mojo, các tựa phim: Spider-Man: No Way Home, Trường Tân Hồ, Xin chào, Lý Hoán Anh, No Time to Die, F9: The Fast Saga, Thám tử phố Tàu 3… là những cái tên dẫn đầu bảng doanh thu phòng vé toàn cầu 2021.





Ngoài 10 cái tên chiếm lĩnh những vị trí đầu bảng, nhiều tựa phim đáng chú ý khác cũng đem về doanh thu khá ấn tượng. Phim Dune vốn gây tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế thu về 384,6 triệu USD từ phòng vé. Bom tấn cùng tên về nữ chiến binh Black Widow cũng được săn đón ngoài rạp hồi giữa năm và đem về 379,6 triệu USD. Free Guy của Ryan Reynolds đạt doanh thu 331,5 triệu USD, A Quiet Place Part II (Vùng đất câm lặng 2) thu về 297,4 triệu USD, Cruella với màn trình diễn xuất sắc của Emma Stone “bỏ túi” 233,3 triệu USD…