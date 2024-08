Loạt CPU AMD Ryzen 9000 vừa ra mắt có giá bán ra sao?

Theo Tech4Gamers, sau một thời gian ngắn trì hoãn, AMD đã chính thức công bố giá bán cho dòng CPU Ryzen 9000 mới nhất của hãng này, dự kiến các sản phẩm lên kệ chính thức vào ngày 8.8 và 15.8.

Theo đó, Ryzen 5 9600X có giá 279 USD (tương đương 7 triệu đồng), Ryzen 7 9700X có giá 359 USD (khoảng 9 triệu đồng), trong khi các phiên bản cao cấp hơn như Ryzen 9 9900X và 9950X có giá lần lượt là 499 USD (12,5 triệu đồng) và 649 USD (16,3 triệu đồng).

AMD chính thức xác nhận giá bán của dòng CPU Ryzen 9000 AMD

Điểm đáng chú ý là giá bán của Ryzen 9000 thấp hơn so với thế hệ 7000 trước đó. Người dùng có thể tiết kiệm tới 50 USD khi mua các phiên bản Ryzen 9 cao cấp và 20 - 40 USD cho các phiên bản Ryzen 5 và Ryzen 7.



Động thái giảm giá này của AMD được xem là một chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ nhằm vào Intel, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ đang gặp phải nhiều vấn đề về độ ổn định của dòng CPU Raptor Lake và chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Với hiệu năng mạnh mẽ và giá bán hấp dẫn, Ryzen 9000 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm một bộ vi xử lý mới, đặc biệt là khi kết hợp với các bo mạch chủ thế hệ trước được giảm giá.

Nói về việc AMD trì hoãn ra mắt Ryzen 9000, lý do cụ thể vẫn chưa được hãng công bố rõ ràng. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân có thể là do lỗi in trên bộ tản nhiệt tích hợp của CPU.