Theo Gaming Bolt, Square Enix vừa qua đã thông báo rằng thương hiệu Final Fantasy của công ty đã vượt qua 180 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới, nhưng mọi thứ chưa dừng lại, đó không phải là loạt game lớn duy nhất của Square Enix đạt được những cột mốc doanh thu ấn tượng.

Cụ thể, thương hiệu Dragon Quest, hay còn được biết đến với tên Dấu ấn Rồng thiêng tại Việt Nam, vừa công bố doanh số ấn tượng trong suốt vòng đời của nó.

Loạt game 'Dấu ấn Rồng thiêng' đã bán được hơn 88 triệu bản Square Enix

Theo đó, công ty Nhật Bản cũng đã tiết lộ số liệu doanh số trọn đời của loạt game Dragon Quest, khi xác nhận rằng thương hiệu này hiện đã bán được hơn 88 triệu bản trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt tại Nhật Bản vào năm 1986. Tin tức được đưa ra trong thông cáo báo chí công bố doanh số của Final Fantasy 16 đã đạt hơn 3 triệu bản kể từ khi ra mắt.

Người hâm mộ Dragon Quest có rất nhiều điều để mong chờ trong những năm tới, với một số trò chơi mới hiện đang được Square Enix phát triển, gồm Dragon Quest 12: The Flames of Fate, Dragon Quest 3 HD-2D Remake và Dragon Quest Monsters: The Dark Prince dự kiến ra mắt trên Nintendo Switch vào ngày 1.12 năm nay.