Tại Computex 2026 diễn ra ở Đài Bắc (Đài Loan) đầu tháng 6 này, trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chủ đề bao trùm triển lãm công nghệ lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, nếu vài năm trước tâm điểm còn là các mô hình AI tạo sinh và năng lực tính toán trong trung tâm dữ liệu, thì năm nay sự chú ý đang dần chuyển sang một xu hướng mới: Edge AI (tức AI tại biên) và ứng dụng trực tiếp trong môi trường sản xuất, logistics cũng như vận hành công nghiệp.

Loạt giải pháp Edge AI mới tại Computex 2026

Xu hướng này xuất hiện xuyên suốt các gian hàng từ NVIDIA, Qualcomm đến các nhà cung cấp giải pháp công nghiệp. Trong số đó, innodisk mang đến một thông điệp rõ ràng: tương lai của AI không chỉ nằm trong các trung tâm dữ liệu mà còn nằm ở những thiết bị, máy móc và hệ thống vận hành ngoài thực địa.

Tại Computex 2026, innodisk giới thiệu loạt giải pháp Edge AI mới, cho thấy quá trình chuyển mình từ nhà cung cấp phần cứng công nghiệp sang nhà cung cấp hệ sinh thái AI toàn diện cho doanh nghiệp và sản xuất thông minh.

innodisk cung cấp hệ sinh thái AI toàn diện cho doanh nghiệp và sản xuất thông minh ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Theo đại diện innodisk, định hướng này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của thị trường. Theo công ty, các sản phẩm hiện nay có thể bao phủ toàn bộ năm lớp trong kiến trúc Edge AI, bao gồm năng lực tính toán, bộ nhớ, lưu trữ, cảm biến - truyền thông và phần mềm. Từ nền tảng đó, innodisk chia chiến lược AI thành hai hướng chính gồm Enterprise AI dành cho doanh nghiệp và Industrial AI dành cho môi trường công nghiệp.

Bên cạnh đó, innodisk cũng trình diễn các giải pháp dành cho robot và phương tiện tự hành trong nhà máy.

innodisk trình diễn robot tự hành trong nhà máy. ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Thông qua các giải pháp được giới thiệu tại Computex 2026, Innodisk cho thấy AI đang dần rời khỏi các trung tâm dữ liệu để tiến vào những môi trường vận hành thực tế như nhà máy, kho hàng và hệ thống logistics. Thay vì chỉ phục vụ các ứng dụng trên máy tính hay đám mây, AI ngày càng được đưa xuống thiết bị và máy móc để hỗ trợ con người đưa ra quyết định nhanh hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn trong sản xuất.