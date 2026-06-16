Loạt ngân hàng trung ương dự kiến tăng mua vàng

Khảo sát thường niên về dự trữ vàng của khối ngân hàng trung ương được Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố chiều nay 16.6.

Khảo sát do Hội đồng Vàng thế giới phối hợp với YouGov - một công ty nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận quốc tế có trụ sở tại London (Anh) thực hiện từ ngày 5.2 - 19.5, với dữ liệu thu thập ở mức cao kỷ lục từ 76 ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, tăng từ 73 ngân hàng trung ương trong năm 2025.

Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương đang trên đà tăng ẢNH: ĐAN THANH

Theo đó, 93% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết, tổ chức của họ đang nắm giữ vàng, tăng đáng kể so với mức 81% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm 2025.

89% nhà quản lý dự trữ cho biết, dự kiến các ngân hàng T.Ư toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Đáng chú ý, 83% người tham gia khảo sát nhận định, tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tăng trong vòng 5 năm tới, cao hơn mức 76% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước.

Nhìn chung, những kết quả này cho thấy, vàng ngày càng đóng vai trò mang tính chiến lược trong danh mục dự trữ của các ngân hàng T.Ư.

Khi được hỏi về các yếu tố thúc đẩy quyết định nắm giữ vàng mức kỷ lục 90%, nhà quản lý dự trữ được khảo sát trả lời, khả năng duy trì giá trị của vàng trong các giai đoạn khủng hoảng là lý do quan trọng nhất.

Hai yếu tố được nhắc đến nhiều tiếp theo là khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn (84%) và đa dạng hóa danh mục dự trữ (82%).

Đáng chú ý, vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị được đánh giá cao, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, khi có tới 85% nhà quản lý dự trữ được khảo sát tại các quốc gia này lựa chọn yếu tố này.

Theo ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng thế giới, kết quả khảo sát năm nay gửi đi thông điệp rõ ràng: nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn đang trên đà tăng.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong cách các ngân hàng trung ương nhìn nhận vai trò của vàng. Ngày càng nhiều tổ chức coi vàng là một khoản phân bổ tài sản chủ động và mang tính chiến lược trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngày càng lớn.