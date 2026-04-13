Loạt ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam quý đầu năm 2026

Loạt ô tô "kén" khách Việt nhất quý đầu năm 2026

Bất chấp những tín hiệu lạc quan từ thị trường, danh sách các mẫu xe bán chậm nhất quý 1.2026 vẫn gọi tên những mẫu mã quen thuộc. Đứng đầu trong nhóm này là Toyota Corolla Altis với doanh số vỏn vẹn 15 xe trong 3 tháng đầu năm. Đáng chú ý, chỉ 5 chiếc Corolla Altis bán ra trong tháng 3, báo động cho mẫu xe từng làm mưa, làm gió một thời.

Ở vị trí thứ 2, "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard đạt doanh số 47 xe trong quý 1; riêng tháng 3 bàn giao được 30 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về Suzuki Swift với 47 xe bán ra trong 3 tháng. Kế đến, mẫu SUV 7 chỗ Isuzu mu-X là cái tên quen thuộc trong nhóm xe bán chậm, chỉ đạt doanh số 59 xe sau 3 tháng đầu năm 2026.

Trong 3 tháng đầu năm, chỉ có 47 chiếc Suzuki Swift bàn giao đến tay người dùng ẢNH: CHÍ TÂM

Xếp ở vị trí thứ năm là Suzuki Jimny. Mẫu SUV mang phong cách việt dã này ghi nhận doanh số tháng 3 đạt 31 xe, đưa tổng lượng xe bán ra trong 3 tháng đầu năm dừng lại ở con số 75 xe. Dù nhận được nhiều sự quan tâm khi mới gia nhập thị trường, nhưng tính thực dụng không cao và không gian nội thất hạn chế khiến mẫu xe này chỉ hợp với số ít khách Việt.