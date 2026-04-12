Người Việt tiêu thụ hơn 162.000 ô tô mới, xe hãng nào bán chạy nhất?

Sau bước "chạy đà" không mấy khả quan, thị trường ô tô Việt Nam vừa tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 3.2026 với gần 71.000 ô tô mới bán ra, qua đó khép lại quý 1/2026 với mức tăng trưởng đạt hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Cục diện cạnh tranh trong cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo đó cũng có nhiều thay đổi, xáo trộn, đặc biệt là các vị trí giữa bảng xếp hạng. Trong khi nhóm dẫn đầu tiếp tục chứng kiến những cú "bứt tốc" ngoạn mục của VinFast cùng màn rượt đuổi kịch tính giữa Mitsubishi, Hyundai, Ford...

Bất chấp tình hình kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường ô tô chịu nhiều tác động từ chính sách… nhu cầu mua sắm, lên đời ô tô mới của người Việt vẫn gia tăng trong bối cảnh cuộc đua giảm giá ô tô diễn ra rầm rộ giữa các nhà sản xuất, phân phối.

Trong tháng 3.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 70.859 xe ô tô mới các loại, tăng hơn 45% so với tháng 2.2026

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 3.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 38.704 xe ô tô các loại, tăng 19.426 xe tương đương khoảng 101% so với tháng 2.2025. Qua đó, tìm lại nhịp tăng trưởng sau khi liên tiếp sụt giảm trong hai tháng đầu năm, đồng thời khép lại quý 1/2026 với tổng doanh số đạt 94.857 xe các loại.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 4.546 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 27.609 xe), trong tháng 3.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 70.859 xe ô tô mới các loại, tăng hơn 45% so với tháng 2.2026. Cộng dồn ba tháng của quý 1/2026, tổng lượng ô tô mới của VAMA, VinFast, Hyundai bán ra thị trường đạt 162.039 xe, tăng gần 44.000 xe tương đương khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Thị trường ô tô tìm lại nhịp tăng trưởng sau hai tháng đầu năm liên tiếp sụt giảm Ảnh: B.H

Thời gian bán hàng xuyên suốt, không còn bị gián đoạn kết hợp nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá xe từ các nhà sản xuất phân phối cùng với nhu cầu mua sắm gia tăng… là những yếu tố giúp doanh số thị trường ô tô tăng trưởng.

VinFast bàn giao nhiều xe nhất, Hyundai, Ford và Mitsubishi cạnh tranh vị trí thứ ba

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA, VinFast và HTV, trong tháng 3.2025 doanh số bán hàng của hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đều tăng trưởng dương so với tháng trước đó.

Trong đó, VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường khi đã bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý tổng cộng 27.609 xe ô tô điện các loại, tăng gần 18.000 xe so với tháng trước đó. Xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh, thân thiện môi trường trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động… tạo động lực thúc đẩy doanh số xe điện VinFast tăng trưởng nhanh. Ngoài ra, phải thừa nhận rằng, chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn từ phía VinFast là yếu tố thu hút người Việt mua sắm ngày càng nhiều ô tô điện VinFast.

Trong số hàng loạt mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng xe điện Việt Nam, Limo Green, VF 3 và VF 5… vẫn là mẫu ô tô bán chạy nhất. Đáng chú ý, lần đầu tiên VinFast có tới 7 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3 vừa qua. Cộng dồn cả ba tháng của quý 1/2026, tổng doanh số ô tô VinFast bán ra thị trường đạt 53.684 xe.

Những cú bứt tốc ngoạn mục của VinFast trong ba tháng bán hàng đầu năm 2026 đang ngày càng nới rộng cách biệt về doanh số với các thương hiệu còn lại trên thị trường. Toyota xếp thứ hai nhưng chỉ bán được 8.143 xe trong tháng 3.2026 và kết thúc quý 1/2026 với 16.885 xe bán ra. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai với 4.546 xe bán ra, nâng tổng lượng xe bán ra sau quý 1/2026 lên 13.498 xe. Mitsubishi đạt 5.086 xe trong tháng 3.2026 và khép lại quý 1/2026 với 11.909 xe. Ford cũng không chịu thua kém khi đã bán ra 4.538 xe trong tháng 3.2026, và 12.132 xe trong quý 1/2026. Cả ba cái tên này đang cùng nhau cạnh tranh vị trí thứ ba.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 3.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, hai thương hiệu KIA, Mazda đều đã bán ra hơn 8.000 xe trong quý 1/2026. Thaco Truck và Honda đều đã bán ra thị trường hơn 2.200 xe. Như vậy, sau quý 1/2026 VinFast đang là thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam khi tạo ra cách biệt khá lớn với các thương hiệu còn lại. Bên cạnh đó, với việc đang bám đuổi nhau sát nút, Hyundai, Ford và Mitsubishi hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh kịch tính trong cuộc đua doanh số bán ô tô năm 2026 tại Việt Nam.