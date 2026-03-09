Nhiều mẫu ô tô mới đời cũ tồn kho giảm giá cả trăm triệu đồng

Sau khi khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh khá tích cực, bước sang giai đoạn đầu năm 2026 nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đang đối mặt với thực tế khá khó khăn với với nhiều mẫu mã ô tô mới đời cũ vẫn đang tồn kho, khó bán. Áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng cùng với việc sức mua chững lại, khiến doanh số ô tô mới đời 2026 giảm sâu, xe mới nhưng đời cũ có số VIN 2024, 2025 càng trở thành vấn đề nan giải với các nhà sản xuất, phân phối ô tô.





5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Hàng loạt mẫu ô tô mới đời cũ 2024, 2025 còn tồn kho

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tính đến thời điểm hiện tại khi thời gian bán hàng của năm 2026 sắp khép lại quý I, nhiều mẫu ô tô mới vẫn còn tồn kho các phiên bản sản xuất từ năm 2025, thậm chí cả xe đời 2024. Từ xe lắp ráp trong nước đến xe nhập khẩu nguyên chiếc, từ xe động cơ đốt trong đến xe hybrid, xe thuần điện… ngay cả các thương hiệu ô tô vốn hút khách như Hyundai, Mitsubishi… đều còn tồn đọng những mẫu mã, phiên bản ô tô đời 2025. Thậm chí, một số thương hiệu như Suzuki, MG vẫn còn xe mới đời 2024 chưa bán hết.

Một số thương hiệu như Suzuki, MG vẫn còn xe mới đời 2024, 2025 chưa bán hết Ảnh: B.H

Trong đó, hầu hết các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của MG tại Việt Nam như MG ZS, MG5, MG HS, MG G50… đều còn tồn kho các phiên bản sản xuất từ năm 2025. Riêng mẫu ô tô điện MG Cyberster vẫn còn một số xe đời 2024 chưa bán hết.

Tương tự MG, nhiều đại lý Suzuki vẫn đang chật vật với lượng xe Suzuki Fronx đời 2025 chưa bán được. Ngoài ra, mẫu MPV 7 chỗ - Suzuki XL7 sản xuất năm 2025 vẫn đang được một số đại lý chào bán bên cạnh các phiên bản mới đời 2026. Riêng mẫu SUV cỡ nhỏ - Suzuki Jimny dù liên tục được giảm giá vào năm ngoái nhưng đến nay vẫn còn tồn kho các phiên bản có số VIN 2024 (sản xuất năm 2024).

Một hãng xe Nhật khác là Subaru cũng đang kết hợp đại lý xả hàng các lô xe đời cũ. Trong đó, mẫu Subaru Forester dù đã bước sang thế hệ mới nhập khẩu từ Nhật Bản từ cuối năm ngoái và nhưng đến nay một số đại lý vẫn tồn kho Forester đời 2025 vốn được nhập khẩu từ Thái Lan. Thương hiệu xe Hàn Quốc - Hyundai dù thuộc nhóm thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam nhưng đến nay vẫn đang vật lộn với bài toán hàng tồn kho, khi hầu hết các mẫu mã như Hyundai Accent, Stargazer, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade… vẫn còn xe đời 2025 chưa bán hết. Mitsubishi vẫn còn tồn kho một số phiên bản của Xpander, Triton, Xforce và Attrage.

Hầu hết các mẫu mã như Hyundai Accent, Stargazer, Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade… vẫn còn xe đời 2025 chưa bán hết Ảnh: B.H

Không chỉ ô tô động cơ đốt trong, ngay cả ô tô điện, ô tô hybrid của các thương hiệu như BYD, Geely… vẫn còn xe 2025 tồn kho. Cụ thể, BYD cùng đại lý vẫn đang triển khai chương trình ưu đãi để xả hàng với BYD Atto 2 đời 2025, BYD M6 2025… Thậm chí, mẫu sedan thuần điện BYD Seal đến nay vẫn còn tồn kho các phiên bản sản xuất từ năm 2024.

Thực tế, khi bước sang giai đoạn đầu năm mới, việc một số mặt hàng có giá trị cao như ô tô tồn kho xe đời cũ là điều bình thường. Tuy nhiên, theo các đơn vị kinh doanh, phân phối… với các mẫu mã phiên bản có lượng xe tồn kho lớn, cũng phần nào tạo ra áp lực cho các đại lý phân phối, bởi tâm lý khách hàng không phải ai cũng chấp nhận mua xe mới nhưng đời cũ. Không những vậy, nếu tồn kho quá lâu đại lý cũng phải mất thêm chi phí lưu kho, bảo quản cũng như tăng mức ưu đãi để cắt lỗ, tạo sức hút nhất là trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh.

Mẫu ô tô điện MG Cyberster vẫn còn một số xe đời 2024 chưa bán hết Ảnh: B.H

Rầm rộ giảm giá xả hàng

Tương tự những năm trước đây, khi nhiều mẫu mã ô tô vẫn còn xe tồn kho, khó bán; các nhà sản xuất, phân phối đều mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, "đại hạ giá" để thu hút khách hàng. Trong đó, các mẫu ô tô đời cũ thường được các hãng xe áp dụng mức ưu đãi, giảm giá nhiều hơn so với xe đời 2026.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi với hầu hết các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong đó, các xe đời cũ sản xuất năm 2025 như Accent, Creta, Tucson 2025 có mức giảm từ 50 - 69 triệu đồng. Stargazer 2025 được giảm tới 107 triệu đồng trong khi đó hai mẫu Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade 2025 có mức giảm từ 200 - 220 triệu đồng.

Hyundai Accent đang được giảm giá gần 70 triệu đồng với các phiên bản sản xuất năm 2025 Ảnh: B.H

MG Việt Nam cũng giảm giá cho nhiều mẫu xe đời 2025, trong đó mức giảm 60 triệu đồng áp dụng với mẫu MG G50 số sàn, MG ZS được giảm từ 52 - 58 triệu đồng. Mẫu ô tô điện MG Cyberster đời 2024 được giảm giá 50 triệu đồng tương đương gói bảo hiểm cộng hàng loạt ưu đãi về miễn phí sạc, bảo hành pin…

Đáng chú ý, mẫu Suzuki Jimny 2024 có giá niêm yết từ 789 - 799 triệu đồng đang được nhà phân phối mạnh tay "đại hạ giá" với tổng gói ưu đãi có giá trị lên đến 95 triệu đồng. BYD Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi với nhiều hình thức như tặng lệ phí trước bạ, tặng bộ sạc treo tường cùng hàng loạt phụ kiện cho khách mua xe, đặc biệt với các phiên bản sản xuất năm 2025.

Mẫu Suzuki Jimny 2024 có giá niêm yết từ 789 - 799 triệu đồng đang được nhà phân phối mạnh tay "đại hạ giá" với tổng gói ưu đãi có giá trị lên đến 95 triệu đồng Ảnh: B.H

Các hãng xe khác như Honda, Mitsubishi… đều triển khai chương trình ưu đãi với hàng loạt mẫu mã theo các hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng gói phụ kiện hoặc bảo hiểm. Tuy nhiên, ngoài chương trình ưu đãi từ phía hãng xe, nhiều đại lý phân phối cũng linh hoạt trong việc quy đổi các gói ưu đãi và tăng mức giảm giá với các mẫu xe đời 2025.

Cuộc đua "đại hạ giá" xả hàng ô tô đời cũ đang diễn ra rầm rộ trên thị trường Việt Nam cho thấy sự khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam trong bối cảnh sức mua giảm mạnh trong giai đoạn đầu năm 2026.