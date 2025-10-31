Mua ô tô mới để sử dụng là mục tiêu cũng như nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của nhiều người. Với sự đa dạng về mẫu mã, kiểu loại ô tô hiện nay, khách hàng mua ô tô hiện có khá nhiều lựa chọn theo từng tiêu chí, nhu cầu… khác nhau. Nhiều khách hàng mua ô tô mới xác định sẽ gắn bó với chiếc xe trong 5 - 10 năm, dù vậy cũng có không ít trường hợp mua ô tô mới, kể cả ô tô hạng sang nhưng rồi lại "cả thèm chóng chán", bán lại xe ngay trong năm đầu tiên sử dụng. Mới đây, dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích hơn 18,5 triệu ô tô mới được bán trong giai đoạn từ năm 2023 - 2024, Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe iSeeCars vừa công bố danh sách 10 mẫu ô tô mới các chủ xe bán lại nhiều nhất trong năm đầu sử dụng.

10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng vừa được iSeeCars công bố hầu hết là các mẫu ô tô hạng sang Ảnh: Motor1

Kết quả phân tích của iSeeCars cho thấy tỷ lệ trung bình ô tô mới chủ xe bán lại ngay trong năm đầu tiên sử dụng trên toàn thị trường ở mức 3,6%. Trong đó, các mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng có tỷ lệ cao gấp 4 - 8 lần mức trung bình của toàn thị trường, hầu hết trong số này là các mẫu ô tô hạng sang.

Ông Karl Brauer, Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Có nhiều yếu tố có thể góp phần khiến một chiếc xe mới được chủ xe bán lại nhanh chóng như vậy. Sự bất mãn của chủ xe là nguyên nhân rõ ràng nhất, nhưng khó khăn tài chính, thậm chí cả cách tính toán sáng tạo của đại lý cũng có thể đẩy con số này lên cao."

Danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng vừa được iSeeCars công bố hầu hết là các mẫu ô tô hạng sang của những thương hiệu như Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, BMW. Các mẫu mã này đều có tỷ lệ bán lại trong năm đầu sử dụng ở mức 13,3% - 28,3%. "Tất cả các mẫu xe trong danh sách 10 xe mới được bán lại nhiều nhất trong năm đầu sử dụng đều là xe hạng sang. Điều này cho thấy người mua ô tô hạng sang hoặc không tìm hiểu kỹ trước khi mua, hoặc đang chi tiêu quá mức, hoặc đơn giản là quá dễ thay đổi khi mua xe mới." Ông Karl Brauer chia sẻ thêm.

Mercedes-Benz có tới 3 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng Ảnh: Motor1

Trong số 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng, Land Rover Discovery Sport là cái tên dẫn đầu. Mẫu SUV cao cấp của hãng xe Anh quốc có tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng ở mức 28,3%, cao nhất thị trường ô tô. Porsche Macan xếp thứ hai với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng lên tới 22,2%. Trong khi, ba vị trí tiếp theo đều là các mẫu xe Mercedes-Benz, gồm Mercedes-Benz GLB (21,2%); Mercedes-Benz CLA (20,4%); Mercedes-Benz GLA (16,7%).

Ngoài 3 cái tên này, Mercedes-Benz còn có mẫu Mercedes-Benz C-Class góp mặt ở vị trí thứ 7 với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng đạt 14%. Như vậy, Mercedes-Benz có tới 4 mẫu xe góp mặt trong top 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng.

10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng Nguồn: iSeeCars

Không hề kém cạnh Mercedes-Benz, Land Rover cũng có tới 3 mẫu xe góp mặt. Ngoài Land Rover Discovery Sport, còn có Land Rover Range Rover Evoque (16,4%) xếp thứ 6 và Land Rover Discovery (13,6%) xếp thứ 8.

Hai vị trí còn lại trong danh sách 10 mẫu ô tô mới chủ xe bán lại nhiều nhất ngay trong năm đầu sử dụng do iSeeCars công bố thuộc về BMW 5 Series với tỷ lệ bán lại ngay trong năm đầu sử dụng lên tới 13,4% và Jaguar F-Pace với 13,3%.