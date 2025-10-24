Loạt ồn ào của Lương Bằng Quang trước khi bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ. Cụ thể, sau khi mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định nữ DJ và chồng đã đưa 8 tỉ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội để nhằm mục đích không bị xử lý, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7.2024).

Vụ việc Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam được dư luận quan tâm Ảnh: FBNV

Những lần Lương Bằng Quang vấp tranh cãi

Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang từng được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng. Anh sinh năm 1982, gây chú ý qua loạt ca khúc như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Với anh em vẫn là cô bé, Chính em, Đôi chân thiên thần… Giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp, Lương Bằng Quang gặt hái được nhiều giải thưởng, điển hình là Làn sóng xanh 2004 ở hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích nhất.

Song gần đây, anh lại được khán giả nhắc nhiều bởi những lùm xùm đời tư, thay vì các sản phẩm âm nhạc. Giọng ca 8X cũng ít khi ra mắt dự án mới, thay vào đó, anh chủ yếu đăng tải những clip đi biểu diễn cùng bạn gái hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Lương Bằng Quang cũng chuyển sang làm hòa âm, phối khí, mở lớp dạy thanh nhạc và kinh doanh. Nam nhạc sĩ thường chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, dấy lên những tranh luận trên mạng xã hội.

Trước khi hẹn hò Ngân 98, Lương Bằng Quang từng biết đến bởi chuyện tình với một nữ diễn viên. Song đến năm 2015, cặp đôi “đường ai nấy đi”. Trong một bài đăng năm 2025, diễn viên này từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình sau khi chia tay: “Làm ơn hãy cạch cái tên Lương Bằng Quang ra khỏi cuộc đời tôi vì tôi cần tìm một nửa, vì hình ảnh anh ấy bây giờ chẳng còn mấy tốt đẹp như thời còn quen tôi”.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng được gọi là "cặp đôi thị phi" vì liên tục vướng phải những ồn ào Ảnh: FBNV

Sau khi công khai chuyện tình cảm với Ngân 98, tên tuổi của Lương Bằng Quang thường gắn với những ồn ào. Thậm chí, nhiều khán giả còn ngán ngẩm gọi cả hai là “cặp đôi chiêu trò”. Điển hình là hồi năm 2019, nam nhạc sĩ từng vấp phải những ý kiến trái chiều vì hành động nhạy cảm dành cho bạn gái trên sóng livestream. Vụ việc từng khiến anh nhận chỉ trích từ phía người xem.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa hối lộ 8 tỉ ra sao?

Ngoài ra, việc Lương Bằng Quang công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cũng từng trở thành đề tài bàn luận. Thời điểm năm 2019, nam nhạc sĩ từng “chơi lớn” khi thực hiện cuộn cánh mũi, bọc nâng sụn và cắt mí mắt với chi phí lên đến 100 triệu đồng. Nhiều cư dân mạng tranh luận cho rằng hành động của nhạc sĩ 8X là cố tình gây sốc, hâm nóng tên tuổi. Lương Bằng Quang cũng từng thừa nhận những câu nói tiêu cực đó đã tạo cho anh nhiều áp lực ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý bản thân cũng như người thân.

Thời điểm Ngân 98 bị tạm giữ vì dương tính với ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh, nam nhạc sĩ tiếp tục nhận làn sóng phẫn nộ khi nhái lại hình ảnh của bạn gái tại trụ sở công an. Ngoài ra, anh còn lên tiếng bênh vực nữ DJ: “Vụ việc Ngân có hay không sử dụng chất ma túy, Ngân khẳng định không có sử dụng bất kỳ chất kích thích nào. Người thân tin Ngân, fan của Ngân vẫn tin Ngân và riêng Quang hiểu rõ Ngân nhất là tuyệt đối không đụng đến chất ma túy. Ai có hình ảnh giấy xét nghiệm ma túy dương tính của cô Võ Thị Ngọc Ngân xin đăng lên trên đây".

Gần đây nhất, vào thời điểm Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục có những động thái gây tranh cãi. Anh đăng tải đoạn clip, bật khóc đọc bức thư được cho là của nữ DJ để lại. Sau đó, nam nhạc sĩ giải thích, gửi lời xin lỗi đến mọi người. Một số người dùng mạng xã hội còn hoài nghi đây là chiêu trò của giọng ca 8X.