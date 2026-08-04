Loạt 'ông lớn' hàng không châu Á dồn dập tới khảo sát siêu sân bay Long Thành

Chiều qua (3.8), Cảng HKQT Long Thành đã đón tiếp đoàn công tác của All Nippon Airways (ANA) do ông Hiroyuki Masuda - Phó chủ tịch ANA khu vực Nhật Bản, Đông Nam Á và châu Đại Dương dẫn đầu, cùng đại diện các đơn vị của ANA, đối tác tại Việt Nam đến khảo sát thực địa.

All Nippon Airways (ANA) khảo sát thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành ẢNH: ACV

Trong chương trình làm việc, đoàn đã tham quan khu vực sa bàn để tìm hiểu tổng thể quy mô siêu cảng Long Thành; khảo sát đường cất hạ cánh 23L - nơi đã diễn ra thành công các chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways tới Long Thành (trong ngày khai trương tháng 12.2025); đồng thời tham quan nhà ga hành khách nhằm tìm hiểu về hạ tầng, công tác chuẩn bị và năng lực khai thác của cảng.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư - cho biết chuyến khảo sát thể hiện sự quan tâm của ANA đối với tiềm năng phát triển của cảng Long Thành, đồng thời mở ra thêm cơ hội trao đổi, tăng cường hợp tác giữa hai bên trong quá trình chuẩn bị đưa dự án vào khai thác.

Trước đó, chiều 20.7, Cảng Long Thành cũng đã đón tiếp đoàn công tác của hãng hàng không Korean Air do ông Choi Jung Ho - Phó chủ tịch điều hành Korean Air dẫn đầu, cùng các thành viên ban giám đốc và đại diện các bộ phận tại Việt Nam.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã khảo sát nhà ga hành khách (khu vực làm thủ tục, xuất cảnh, nhập cảnh) và nhà ga hàng hóa nhằm đánh giá điều kiện hạ tầng, năng lực khai thác, phục vụ kế hoạch mở các đường bay thương mại vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa sân bay Incheon và sân bay Long Thành sau khi Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

Chuyến khảo sát không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa LTIA và Korean Air mà còn mở ra triển vọng kết nối hàng không, thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc ẢNH: ACV

Đại diện ACV thông tin, nhằm chuẩn bị nguồn khách và tối ưu hóa mạng lưới đường bay ngay từ giai đoạn đầu, thời gian qua, doanh nghiệp đã chủ động làm việc và phối hợp với nhiều đối tác quốc tế để xúc tiến mở mới 21 đường bay tiềm năng chưa có đường bay thẳng đến TP.HCM trong giai đoạn trung hạn 2025 - 2030, tập trung vào các thị trường Đài Loan, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Mỹ, Thái Lan, châu Âu.

Sự chủ động mở rộng thị trường của ACV nhận được sự hưởng ứng quan tâm của nhiều đối tác quốc tế hứa hẹn sẽ đưa Long Thành sớm trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không sôi động và hiện đại bậc nhất khu.

Theo báo cáo Cục Hàng không vừa gửi Bộ Xây dựng, các hạng mục thuộc dự án thành phần 3 gồm khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ của Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu khai thác từ 1.12. Công tác vận hành thử nghiệm được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến triển khai trong các tháng 9 - 11.



