Loạt phim 'Adolescence' về sát nhân tuổi teen gây sốt toàn cầu

Adolescence gây sốt trên Netflix toàn cầu với câu chuyện về vụ án giết người của một cậu thiếu niên ẢNH: NETFLIX

Ra mắt ngày 13.3 trên Netflix với 4 tập phim, Adolescence (Biến cố tuổi thành niên) nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Loạt phim do Philip Barantini đạo diễn, Jack Thorne - Stephen Graham sáng tạo và Brad Pitt là một trong những nhà sản xuất. Tác phẩm đã đạt 24,3 triệu lượt xem trong 4 ngày đầu phát hành, trở thành chương trình nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến này trong tuần từ ngày 10 - 16.3. Con số này gấp hơn 4 lần so với loạt phim xếp thứ hai là Running Point do Kate Hudson đóng chính.

Adolescence lấy bối cảnh tại một thị trấn ở Anh, mở đầu với cảnh cảnh sát phá cửa một gia đình và bắt giữ cậu bé 13 tuổi Jamie Miller vì nghi ngờ giết bạn học cùng trường Katie Leonard. Trong quá trình thẩm vấn, Jamie khóc lóc khẳng định mình vô tội trong khi người cha cũng một mực tin rằng con trai không phải là kẻ có thể tước đi mạng sống của người khác. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó khiến mọi thứ dần được sáng tỏ và Jamie không hề oan ức như những gì cậu kêu gào. Động cơ gây án đằng sau tội ác của cậu thiếu niên này từng bước được "mổ xẻ", khiến người xem ngỡ ngàng, rùng mình…

Diễn xuất của Owen Cooper nhận nhiều đánh giá tích cực bên cạnh những lời khen ngợi dành cho bộ phim ẢNH: NETFLIX

Owen Cooper vượt qua khoảng 500 ứng viên để giành cơ hội đóng vai chính Jamie Miller trong phim. Diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 2009 trong tác phẩm đầu tay nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trong đó, tờ Evening Standard khen ngợi đây có thể coi là màn ra mắt hay nhất của một diễn viên nhí từng được chứng kiến.

Biến cố tuổi thành niên không chỉ được khán giả toàn cầu đón nhận nồng nhiệt mà còn được giới phê bình đánh giá cao về mặt đạo diễn, kịch bản, diễn xuất… Đáng chú ý, phim được chấm 99/100% trên Rotten Tomatoes với trên 75 bài đánh giá của các nhà phê bình. "Phong cách táo bạo và diễn xuất tuyệt vời từ đầu đến cuối, Adolescence là một lớp học bậc thầy về kể chuyện truyền hình và là trải nghiệm xem phim sâu sắc đến mức ám ảnh", trang này đưa ra nhận xét chung.



Cây viết phê bình Lucy Mangan của The Guardian nhận xét Adolescence là loạt phim tiệm cận với sự hoàn hảo trong nhiều thập niên qua. Nhà phê bình này còn đặc biệt khen ngợi diễn xuất của Owen Cooper (thủ vai nam chính Jamie Miller) và Erin Doherty (đóng nhà tâm lý học Briony Ariston). Trong khi đó, Anita Singh của The Daily Telegraph nhận xét đây là một bộ phim "kinh hoàng" với diễn xuất "phi thường". Còn Sophie Butcher của Empire ca ngợi kỹ thuật quay one-shot (quay liên tục trong 1 lượt, không cắt cảnh) giúp tăng cường cảm xúc trên màn ảnh, cho rằng đây là loạt phim gây choáng nhất năm.

Câu chuyện của Adolescence khiến nhiều bậc phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên phải suy ngẫm và hành động ẢNH: NETFLIX

Cùng với đó, Adolescence cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận của nhiều bậc phụ huynh có con ở độ tuổi vị thành niên. Theo AFP, loạt phim ngày càng được khán giả quan tâm bởi hàng loạt tội ác gây sốc do những tội phạm trẻ tuổi gây ra và những lời lẽ kỳ thị phụ nữ của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Andrew Tate. Tác phẩm xoáy sâu vào văn hóa "incel" (độc thân không tự nguyện) của những nam giới cảm thấy mình không hấp dẫn với người khác giới từ đó nuôi dưỡng sự căm ghét đối với họ cũng như cách vấn đề này được thảo luận trên mạng xã hội.

Trong khi đó, truyền thông Anh ca ngợi Adolescence là bộ phim mạnh mẽ và dấy lên hồi chuông cảnh báo kịp thời. Trang Daily Mail đặt ra câu hỏi: "Liệu con trai tuổi teen của bạn có phải quả bom hẹn giờ không?" và khuyên các bậc phụ huynh nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường của con từ đó có cách tiếp cận phù hợp, kịp thời.

Stephen Graham - người sáng tạo ra loạt phim, đã nảy ra ý tưởng cho câu chuyện sau khi nghe tin tức về hai cô gái tuổi teen bị những sát nhân trẻ làm hại chỉ trong vòng vài tuần ẢNH: AFP

Ngay cả Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng quan tâm tới loạt phim, chia sẻ ông đã xem tác phẩm cùng với hai đứa con tuổi teen của mình. Trong khi đó, đại biểu quốc hội Anneliese Midgley đã kêu gọi chiếu Adolescence tại quốc hội và các trường học với lý do có thể giúp chống nạn kỳ thị và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Michael Conroy, người sáng lập Men At Work (một tổ chức giúp giáo viên và nhân viên xã hội tiếp cận với nam thanh niên và giải quyết vấn đề phân biệt giới tính) rất vui vì Adolescence đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trong thời gian qua. Vị này cho rằng bộ phim sẽ được giáo viên và phụ huynh chú ý rất nhiều từ đó tạo ra những cuộc trò chuyện thiết yếu. Ông kêu gọi người lớn quan tâm đến manosphere (một tập hợp đa dạng các trang web, blog và diễn đàn trực tuyến quảng bá nam tính, khinh thường phụ nữ và phản đối chủ nghĩa nữ quyền), các bài diễn thuyết nam tính và ngôn ngữ đi kèm với chúng.