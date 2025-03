Cặp sao tạo nên cơn sốt 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đang gây sốt ở nhiều nước (trong đó có Việt Nam), kể từ khi ra mắt ngày 7.3 vừa qua ẢNH: NETFLIX

When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) có IU - Park Bo Gum đóng chính đang là loạt phim Hàn Quốc ăn khách nhất hiện nay. Theo bảng xếp hạng OTT toàn cầu FlixPatrol, chỉ sau 3 ngày phát hành, tác phẩm đã xếp hạng nhất trong danh sách loạt phim ăn khách nhất của Netflix ở hàng chục quốc gia, vào top 10 loạt phim ăn khách trên Netflix toàn cầu và giữ vững thành tích này trong hai tuần qua. Tại Việt Nam, When Life Gives You Tangerines đang đứng đầu danh sách 10 series được săn đón nhất trên nền tảng này.

Tác phẩm nhận được loạt phản hồi tích cực từ khán giả, các chuyên trang về phim ảnh, trong đó IMDb chấm 9,2/10 điểm.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt lấy bối cảnh chính trên đảo Jeju từ những năm 1960 trở về sau, xoay quanh câu chuyện của cô gái nghèo Ae Sun (IU thủ vai) và Gwan Sik (Park Bo Gum) chàng trai chân phương luôn yêu và trân trọng cô. Phim chia ra 4 phần nhỏ - ứng với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời. Tác phẩm khiến người xem cùng cười, cùng khóc qua những câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc về tình yêu, tình thân, tình người

ẢNH: NETFLIX

Thành công của phim không chỉ đến từ kịch bản gần gũi, dễ đồng cảm của biên kịch Lim Sang Choon (từng gây tiếng vang qua phim Thanh xuân vật vã, Khi hoa trà nở), sự dẫn dắt của đạo diễn Kim Won Seok (nổi tiếng với phim Signal, My Mister, Biên niên sử Arthdal…) mà còn nhờ diễn xuất tự nhiên, cảm xúc và "phản ứng hóa học" tuyệt vời của cặp diễn viên chính bên cạnh dàn sao phụ thực lực ẢNH: NETFLIX

Với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, IU hóa thân thành nữ chính Oh Ae Sun, một cô gái phải sống tự lập từ nhỏ sau khi người mẹ làm hải nữ (nghề lặn biển) qua đời. Ae Sun mê văn chương và muốn trở thành nhà thơ nhưng hoàn cảnh nghèo khó khiến cô không thể theo đuổi ước mơ. Nhân vật được ví như một củ khoai tây bé nhỏ, dễ thương nhưng cũng ương bướng, mạnh mẽ

ẢNH: NETFLIX

Nhân vật từng mong ước thoát khỏi Jeju, thay đổi cuộc sống nhưng rồi tình yêu với Gwan Sik giữ cô bám trụ ở hòn đảo này, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ, trải qua chuỗi ngày khốn khó mà ngọt ngào song cũng đầy "phong ba bão táp" ẢNH: NETFLIX

Diễn xuất của IU trong phim được đánh giá tiến bộ rõ rệt so với những tác phẩm trước. Nữ thần tượng xứ Hàn chinh phục khán giả với lối diễn nhẹ nhàng, tự nhiên. Ngôi sao 32 tuổi nắm bắt tốt tâm lý nhân vật, khắc họa nên một Ae Sun đáng yêu, khi mong manh, yếu đuối; lúc lại mạnh mẽ, quyết đoán. Ae Sun khiến người xem bật cười với những khoảnh khắc tinh nghịch, nổi loạn rồi lại lấy đi nước mắt của khán giả với những cảnh phim nghẹn ngào về tình mẫu tử, về những gian nan, mất mát trong hành trình làm vợ, làm mẹ ẢNH: NETFLIX

Bên cạnh vai Ae Sun, IU cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất khi đảm nhận vai Yang Geum Myeong (con gái của Ae Sun và Gwan Sik lúc trưởng thành). Geum Myeong được mẹ cho ăn học đàng hoàng, được dạy không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi định kiến áp đặt lên phụ nữ thế hệ trước để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Những phân cảnh hài hước xoay quanh tình yêu, cuộc sống sinh viên hay những thước phim xúc động, đáng suy ngẫm về mối quan hệ giữa Geum Myeong và cha mẹ gây ấn tượng sâu sắc với nhiều khán giả ẢNH: NETFLIX

Vai nam chính của phim được giao cho Park Bo Gum. Nhân vật Yang Gwan Sik của anh "đốn tim" khán giả nữ bởi vẻ hiền lành, chân thành cùng tình yêu vô điều kiện dành cho Ae Sun. Tài tử sinh năm 1993 khắc họa Gwan Sik từ khi còn là chàng thiếu niên ngây ngô cho đến lúc trở thành người chồng, người cha đáng tin cậy, chống đỡ gia đình nhỏ của mình qua bao cơn khốn khó ẢNH: NETFLIX

Hình tượng ôn hòa, tử tế và đáng tin cậy của Gwan Sik kết hợp với nét "ngang ngược", ồn ào nhưng cũng "mong manh dễ vỡ" của Ae Sun tạo nên "phản ứng hóa học" thú vị trong phim ẢNH: NETFLIX

Park Bo Gum ghi điểm với lối diễn xuất chân phương, tinh tế. Theo đạo diễn Kim Won Seok, vai Gwan Sik đòi hỏi diễn xuất chắc, mang lại cảm giác vững vàng và toát lên sự ấm áp, nhà làm phim lựa chọn nam diễn viên 32 tuổi khi thấy anh đáp ứng được những điều đó. Không chỉ đem đến tiếng cười hay những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, nhân vật của Park Bo Gum còn khiến người xem rơi nước mắt với những phân cảnh đầy đau thương, mất mát ẢNH: NETFLIX

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt được nhiều khán giả đánh giá là bộ phim Hàn Quốc hay nhất nửa đầu năm 2025. Qua một nửa chặng đường, phim nhận nhiều lời khen về nội dung gần gũi, dễ đồng cảm, chạm đến cảm xúc của khán giả bên cạnh diễn xuất xuất sắc của dàn sao thực lực. Trong đó phải kể đến phần thể hiện của Yeom Hye Ran (vai mẹ của Ae Sun) trong tập 1 và những phân đoạn giằng xé của IU - Park Bo Gum ở tập 6 ẢNH: NETFLIX