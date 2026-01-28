Loạt sai phạm tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc TP.HCM

Ngày 28.1, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết Sở Y tế TP.HCM đã có kết luận kiểm tra Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc TP.HCM (trước đây là Trung tâm y tế quận 3) giai đoạn từ ngày 1.1.2024 đến hết ngày 30.9.2025 và các vụ việc phát sinh liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Hiện cơ quan chức năng theo dõi, xử lý sau kiểm tra.

Nhiều sai phạm về công tác tài chính

Theo kết luận kiểm tra, Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (gọi tắt là trung tâm) có nhiều sai phạm, đặc biệt về tài chính.

Theo đó, công tác quản lý quỹ tiền mặt ở trung tâm chưa đúng quy định. Cụ thể, trung tâm không mở sổ quỹ theo mẫu, không khóa sổ, không đối chiếu hằng ngày. Tồn quỹ tiền mặt cao, việc nộp tiền vào ngân hàng không thường xuyên. Việc kiểm kê quỹ ghi nhận chênh lệch thiếu 124,5 triệu đồng nhưng đến nay chưa làm rõ nguyên nhân, chưa xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát.

Đến tháng 9.2025, trung tâm còn số tiền tạm ứng chưa thanh toán hơn 416 triệu đồng. Tình trạng tạm ứng nhiều lần nhưng không quyết toán kéo dài, có trường hợp ứng tiền mặt cho các khoản chi thường xuyên là chưa đúng quy định. Một số khoản chi có tính chất quỹ nhưng được hạch toán vào chi phí, làm tăng chi phí không hợp lý.

Trung tâm hỗ trợ chi phí đào tạo từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho một số cá nhân với số tiền hơn 210 triệu đồng nhưng chưa có quyết định cử đi học theo quy định. Trung tâm chưa thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu hơn 56 triệu đồng (năm 2024, 2025); chưa điều chỉnh một số mức hưởng theo quy định 56,5 triệu đồng...

Trụ sở chính Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc TP.HCM ẢNH: THANG DUY

Kết luận kiểm tra nhấn mạnh công tác quản lý công nợ còn nhiều tồn tại. Theo đó, nợ mà trung tâm phải trả nhà cung cấp tại thời điểm kiểm tra hơn 34,5 tỉ đồng, trong khi tồn kho thuốc, vật tư là 13 tỉ đồng. Công nợ kéo dài nhiều năm nhưng chưa có kế hoạch trả nợ tổng thể. Ngoài ra, trung tâm còn quản lý các khoản phải trả, chi phí chưa có nguồn chi trả và trích thiếu nguồn cải cách tiền lương với tổng số tiền gần 15,6 tỉ đồng, đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Công tác quản lý tài sản cố định của trung tâm chưa đúng quy định: chưa mở sổ, thẻ theo mẫu; hạch toán sai tài sản vào chi phí; số liệu sổ sách không phù hợp với thực tế kiểm kê. Trung tâm sử dụng tài sản tại 9/12 trạm y tế để cho thuê dưới hình thức hợp tác chuyên môn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, đề nghị rà soát, xử lý số tiền thu chưa đúng quy định. Ngoài ra, việc trích hao mòn, khấu hao tài sản chưa đúng biểu mẫu và chưa phù hợp do xác định sai tài sản cố định, dẫn đến giá trị hao mòn không đúng với bảng tính của đơn vị.

Tồn tại về khám chữa bệnh, dự phòng, dược

Kết luận kiểm tra cũng xác định trung tâm còn nhiều hạn chế về công tác chuyên môn khám chữa bệnh. Theo đó, việc ghi chép hồ sơ bệnh án còn sơ sài, thiếu thông tin, sai quy định. Công tác giám sát tuân thủ quy trình chuyên môn chưa thường xuyên, hiệu quả thấp. Một số quy trình kỹ thuật chưa được cập nhật kịp thời. Công tác bảo đảm an toàn người bệnh, báo cáo sự cố y khoa chưa được quan tâm đúng mức.

Trong lĩnh vực dược, trung tâm chưa duy trì đầy đủ điều kiện thực hành tốt bảo quản thuốc. Việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất chưa đúng quy định. Công tác kiểm nhập, kiểm kê, hủy thuốc, vắc xin và chế độ báo cáo chưa bảo đảm yêu cầu pháp luật. Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị chưa tuân thủ đầy đủ quy định. Công tác mua sắm, đấu thầu thuốc còn vi phạm về trình tự, thời gian, thủ tục.

Người dân đi khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc ẢNH: THANG DUY

Qua kiểm tra, cũng cho thấy trung tâm chưa rà soát, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các khoa, phòng, trạm y tế. Quy trình nội bộ thiếu, dẫn đến phối hợp chưa hiệu quả, còn chồng chéo chức năng. Một số khoa, phòng không còn trong cơ cấu mới nhưng chưa thực hiện giải thể theo quy định.

Công tác tổ chức cán bộ còn nhiều hạn chế. Theo đó, đề án vị trí việc làm chưa bảo đảm đầy đủ quy định; còn trường hợp chưa chuyển đổi chức danh nghề nghiệp phù hợp; việc đánh giá, xếp loại viên chức năm 2024 chưa đúng quy định. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giai đoạn 2020 - 30.6.2025 còn thiếu trình tự, thủ tục; một số trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Trung tâm chưa ban hành quy chế quản lý viên chức, người lao động đi nước ngoài; quản lý chưa chặt chẽ, còn xảy ra vi phạm.

Kết luận cũng chỉ rõ những tồn tại trong lĩnh vực mua sắm, quản lý thiết bị y tế cũng như trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và chưa thu hồi các khoản chi sai.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Những tồn tại, sai phạm trên, Sở Y tế xác định trách nhiệm thuộc về giám đốc, phó giám đốc các phòng ban (thời kỳ phát sinh vụ việc) và cá nhân có liên quan thời kỳ kiểm tra tại trung tâm.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo trung tâm khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong công tác tổ chức, tài chính và quản lý tài sản. Đặc biệt, phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với khoản thiếu hụt tiền mặt hơn 124,5 triệu đồng kéo dài nhiều năm; rà soát, xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng tồn đọng.

Yêu cầu trung tâm trích bổ sung kinh phí cải cách tiền lương, các quỹ theo quy định; nộp ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỉ đồng; thu hồi hơn 295 triệu đồng chi sai chế độ, chính sách. Việc quản lý, sử dụng tài sản cố định, thiết bị y tế phải đúng quy định, không sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết trái pháp luật.

Yêu cầu trung tâm tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân có vi phạm. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các kết luận thanh tra còn tồn đọng, hoàn tất việc thu hồi, bàn giao các khoản phải thu theo đúng quy định pháp luật trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các trường hợp đi nước ngoài không đúng thời gian theo quyết định. Rà soát, thực hiện xử lý vi phạm đối với các trường hợp đi nước ngoài nhưng không có quyết định cho phép của cấp có thẩm quyền và các trường hợp không cung cấp hộ chiếu cho đoàn kiểm tra nhưng không thực hiện cam kết, gây cản trở công tác kiểm tra.