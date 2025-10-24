Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM kiểm tra toàn diện Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc

Duy Tính
Duy Tính
24/10/2025 07:38 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra toàn diện Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc, rà soát công tác chuyên môn, tài chính và phục vụ khám chữa bệnh, dự phòng.

Ngày 24.10, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định và công bố việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (trước đây là Trung tâm y tế quận 3).

Đoàn kiểm tra gồm 16 thành viên, do bà Trần Thị Xuân Phượng, quyền Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở Y tế TP.HCM, làm trưởng đoàn.

Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày 1.1.2024 đến hết ngày 30.9.2025. Tuy nhiên, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này, nếu có liên quan đến nội dung kiểm tra và được xem là cần thiết, vẫn được xem xét, làm rõ để kết luận.

Thời hạn kiểm tra là 30 ngày (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

TP.HCM kiểm tra toàn diện Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc - Ảnh 1.

Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (trước đây là Trung tâm y tế quận 3 ) bị Sở Y tế TP.HCM kiểm tra toàn diện hoạt động. Hiện nơi này vẫn chưa thay đổi biển hiệu theo tên gọi mới

ẢNH: DUY TÍNH

Trong 30 ngày, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:

  • Kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ.
  • Kiểm tra công tác tài chính - kế toán, đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, xây dựng và sửa chữa cơ bản.
  • Kiểm tra công tác dược.
  • Kiểm tra công tác chuyên môn khám chữa bệnh và y tế dự phòng.
  • Kiểm tra công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; và việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, chấn chỉnh các vi phạm, hạn chế tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc.

Tại cuộc giám sát công tác đầu tư công trong lĩnh vực y tế do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 2.10, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc dự kiến được giao cho một bệnh viện đang quá tải quản lý, có thể là Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM.

Trước đó, ngày 22.10, Sở Y tế TP.HCM cũng đã công bố quyết định kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bà Rịa.

