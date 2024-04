Loạt sao 'Hạ cánh nơi anh' sau bốn năm

Trước khi vướng ồn ào đời tư, Kim Jung Hyun từng có tin đồn hẹn hò với Seo Ji Hye, bạn diễn trong Hạ cánh nơi anh. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận. Năm 2023, Kim Jung Hyun trở lại qua phim Trái tim tử thần và Không thể tha thứ, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ công chúng. Dự án sắp tới mà anh tham gia là Iron Family và The Second Person to Like