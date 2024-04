Son Ye Jin sau hai năm cưới chồng, sinh con

Son Ye Jin vắng bóng trên màn ảnh hai năm qua CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Tháng 3.2022, Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn. Cùng năm, cả hai chào đón con trai đầu lòng. Sau khi cưới chồng và lên chức mẹ, sao phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Trong khi đó, ông xã của cô liên tiếp tấn công màn ảnh rộng với Đặc vụ xuyên quốc gia (Confidential Assignment 2: International), Đàm phán (The Point Men) và tham gia dự án Harbin.

Năm ngoái, Son Ye Jin từng chia sẻ bản thân rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình hiện tại của mình. "Tôi muốn làm tốt hơn, chăm sóc con mình và trở thành một người vợ, người mẹ tốt nên tôi tiêu tốn rất nhiều năng lượng", cô kể.

Nữ diễn viên làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Song song đó, Son Ye Jin và chồng tích cực làm từ thiện. Đồng thời, mỹ nhân 8X cũng xuất hiện tại các sự kiện thời trang và tham gia quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Cách đây không lâu, một thương hiệu còn xác nhận doanh số bán hàng tăng đáng kể sau khi họ mời Son Ye Jin làm gương mặt đại diện.

Cũng trong hai năm qua, nữ diễn viên mỗi lần công khai lộ diện đều gây ấn tượng với phong thái vui tươi, tràn đầy sức sống. Ở tuổi 42, Son Ye Jin vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và sắc vóc thon thả, quyến rũ. Cô được xem là một trong những minh tinh Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian.

Người đẹp tại các show thời trang trong hai năm qua CHỤP MÀN HÌNH NEWS 1

Đặc biệt, thông tin xoay quanh các dự án phim ảnh mới của Son Ye Jin luôn được công chúng chú ý. Mới đây, hàng loạt cơ quan truyền thông đưa tin bà mẹ một con nhận được lời mời góp mặt trong dự án kinh dị The AX (tên tạm thời) của đạo diễn Park Chan Wook. Tài tử Lee Byung Hun cũng đang cân nhắc đóng bộ phim điện ảnh này.

Nếu Son Ye Jin đồng ý tham gia, The AX sẽ là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của cô sau Tuổi 39 (Thirty Nine), phát sóng trên kênh cáp JTBC vào đầu năm 2022. Theo News 1 (Hàn Quốc), mạng xã hội tràn ngập những bình luận tỏ ra phấn khích trước tin vợ Hyun Bin xem xét tái xuất màn ảnh.

Sao phim Hương mùa hè cũng cho biết khi gặp được dự án hay, cô không ngại trở lại INSTAGRAM NV

Dù ngôi sao Hàn sinh năm 1982 này vẫn chưa xác nhận, nhưng đông đảo người hâm mộ đã bộc lộ sự mong chờ sự trở lại của cô. Ngoài ra, từ khóa Son Ye Jin cùng Lee Byung Hun hay dự án The AX còn đứng đầu mục tìm kiếm trên Naver, điều này cũng cho thấy công chúng đang rất háo hức, kỳ vọng nữ diễn viên sớm tái xuất.

Được biết, The AX thuộc thể loại kinh dị. Đạo diễn Park Chan Wook là nhà làm phim nổi tiếng Hàn Quốc và cũng là người đứng sau loạt phim đình đám như Báo thù (Oldboy), Cơn khát (Thirst), Cô hầu gái (The Handmaiden), Quyết tâm chia tay (Decision to Leave)…

Son Ye Jin chia sẻ ảnh kỷ niệm hai năm ngày cưới với Hyun Bin INSTAGRAM NV

Son Ye Jin là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, Vợ tôi đã kết hôn, Công chúa cuối cùng, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi… Đặc biệt, Son Ye Jin từng tạo cơn sốt với Hạ cánh nơi anh, bộ phim do cô đóng chính cùng chồng Hyun Bin và cũng là sê ri có rating cao nhất trong lịch sử của kênh cáp tvN.

Người đẹp được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất. Đồng thời, cô là minh tinh hiếm hoi đạt được thành tích "Tam đại Ảnh hậu" (thắng Ảnh hậu ba giải thưởng lớn xứ kim chi là Baeksang Art Awards, Blue Dragon Awards, Grand Bell Awards).

Son Ye Jin và Hyun Bin hiếm hoi xuất hiện chung khung hình kể từ khi chào đón con đầu lòng vào cuối năm 2022 CHỤP MÀN HÌNH SPORTS SEOUL

Về đời tư, cuộc hôn nhân của Son Ye Jin và Hyun Bin luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, dù cả hai sống kín tiếng. Kể từ khi nên duyên vợ chồng, họ hiếm khi xuất hiện chung khung hình, cũng như ít chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội hay truyền thông. Năm ngoái, cả hai từng vướng tin đồn ly hôn nhưng phủ nhận. Hôm 21.3, cặp sao Hạ cánh nơi anh trở thành tâm điểm khi vui vẻ cùng nhau theo dõi một trận bóng chày ở Seoul (Hàn Quốc).