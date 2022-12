Loạt sao Hàn bị đài truyền hình 'phong sát' vì bê bối đời tư

Trang tin kể trên tiết lộ KBS - một trong ba đài truyền hình hàng đầu Hàn Quốc, tạm thời cấm sóng Kim Sae Ron, Kwak Do Won, Shin Hye Sung trên tất cả các chương trình của nhà đài vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Nhạc sĩ Don Spike, nam diễn viên Ha Jung Woo, B.I (cựu thành viên nhóm nhạc iKON) vào danh sách đen này do vướng bê bối chất cấm.

Động thái mạnh tay của KBS xuất phát từ làn sóng chỉ trích của công chúng đối với các nghệ sĩ vướng bê bối đời tư đồng thời cho thấy nhà đài quyết không hợp tác với những ngôi sao vi phạm đạo đức, pháp luật.





Hankook Ilbo cho biết KBS quyết không nhân nhượng đối với những người nổi tiếng vướng bê bối. Nhà đài này luôn quan tâm đến những vụ việc gây tranh cãi dư luận liên quan đến các nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức và coi đó là yếu tố để xem xét cấm sóng những ngôi sao vi phạm. Không chỉ có KBS, các nhà đài lớn khác ở Hàn Quốc như SBS, MBC… cũng có những động thái ngăn chặn sự xuất hiện của những thần tượng vướng bê bối trên sóng truyền hình.