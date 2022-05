Mỹ nhân Kim Sae Ron bị bắt vì say rượu lái xe

Theo tin độc quyền từ tờ Asia Kyungjae, vào khoảng 8 giờ sáng 18.5 (giờ địa phương), tại Hakdong (Gangnam, Seoul, Hàn Quốc), Kim Sae Ron bị bắt quả tang say xỉn lái xe sau khi tông vào một công trình công cộng và đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

Lúc bị cảnh sát “vịn” lại, Kim Sae Ron đã từ chối tiến hành đo nồng độ cồn qua máy thở. Thay vào đó, cô mong muốn được chở đến bệnh viện để xét nghiệm máu. “Tài xế muốn được kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Vì vậy, chúng tôi sẽ xác nhận tình hình vụ việc cụ thể sau khi có kết quả xét nghiệm”, phía cảnh sát tuyên bố về vụ việc của người đẹp 10X.

Đặc biệt, tờ Channel A và Yonhap News cho biết Kim Sae Ron đã bị trông thấy lái xe lạng lách, không ổn định, đâm vào lan can và hàng cây bên đường ít nhất 3 lần trước khi bị cảnh sát “tóm”.

Trong khi đó, công ty quản lý của Kim Sae Ron là Gold Medalist khẳng định đang xem xét mọi chuyện và sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức sau khi tìm hiểu. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra Kim Sae Ron vì vi phạm Đạo luật giao thông đường bộ (say xỉn lái xe gây tai nạn).





Thông tin ngôi sao Hàn sinh năm 2000 đang bị điều tra vì lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn đang khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Hàng loạt bình luận chỉ trích Kim Sae Ron, mắng cô vô trách nhiệm, hành xử thiếu suy nghĩ… Thậm chí, dù chưa có kết quả điều tra, nhưng phần lớn dân mạng xứ kim chi đã đòi Kim Sae Ron rời khỏi showbiz.

Kim Sae Ron là sao nhí nổi tiếng Hàn Quốc, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi. Khi còn nhỏ, cô đã gây ấn tượng với các phim điện ảnh đình đám như A brand new life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính)...

Kim Sae Ron đã nhận giải Rồng Xanh 2014 hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho vai Sun Do Hee trong A girl at my door (Cô bé nhà bên), đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử được đề cử Ảnh Hậu Baeksang. Kim Sae Ron cũng 2 lần được mời tham dự lễ trao giải Cannes vào năm 2009 và 2014.

Ở tuổi 21, người đẹp có gia tài phim ảnh chất lượng và được khán giả, các nhà làm phim yêu mến. Tuy nhiên, Kim Sae Ron đang đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả vì lùm xùm say xỉn lái xe gây tai nạn.