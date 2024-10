Loạt show hấp dẫn sau cơn sốt 'anh trai'

Dù đã kết thúc, nhưng Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai chưa chính thức dừng hẳn, nhà tổ chức đã duy trì sức nóng và hiệu ứng lớn từ khán giả để đem 2 concert này "đổ bộ" thủ đô Hà Nội vào tháng 12 tới, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc âm nhạc chất lượng cho người hâm mộ. Đêm nhạc Anh trai say hi với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành và dàn sao trẻ như Hieuthuhai, Quang Anh Rhyder, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, Erik… ấn định ngày tổ chức vào 7.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trong khi đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai chưa tiết lộ ngày nhưng đã xác định tổ chức trong tháng 12 tới với sự góp mặt của 33 "anh tài": Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Cường Seven, Jun Phạm, Kay Trần, Soobin Hoàng Sơn, Binz, S.T Sơn Thạch, Trọng Hiếu, Quốc Thiên, Bùi Công Nam...

Các nữ ca sĩ, nghệ sĩ tại buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 ẢNH: NSX

Hiện tại, trên sóng truyền hình VTV3 đang có Our Song - Bài hát của chúng ta, chương trình truyền hình thực tế âm nhạc mới, được mua bản quyền từ Trung Quốc, quy tụ 16 nghệ sĩ đến từ 2 thế hệ: 8 ca sĩ thế hệ đi trước (Thanh Lam, Thu Minh, Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hoàng Hải, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng) và 8 ca sĩ trẻ tài năng hiện tại (Orange, Vũ Thảo My, LyLy, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh, Dương Edward, Lâm Bảo Ngọc, OgeNus). Họ kết hợp thành 8 cặp đôi, trải qua 6 vòng thi để chọn ra 3 đội có lượt bình chọn cao nhất vào gala chung kết. Chương trình do Trấn Thành làm MC, được xem là nơi những "giọng ca vàng" của thế hệ trước và các "top vocal" của thế hệ gen Z hội ngộ, tạo nên những khoảnh khắc đẹp cho âm nhạc. Mặc dù Our Song - Bài hát của chúng ta chưa tạo nên cơn sốt bùng nổ như kỳ vọng, nhưng chương trình cũng được đánh giá là "đã tai" với các màn trình diễn đúng nghĩa đấu giọng hát thực lực qua những ca khúc cũ lẫn mới, kèm những màn "chặt chém" hài hước và hậu trường thú vị giữa các nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, thời điểm này cũng đang có sự trở lại của hai show vốn đã có tiếng là Rap Việt và Chị đẹp đạp gió. Rap Việt năm nay vẫn do Trấn Thành dẫn dắt, phát sóng tập đầu tiên vào 13.9 trên HTV2, VieON, VTVCab. JustaTee vừa là giám đốc âm nhạc cho Rap Việt, vừa là một trong hai giám khảo chính thức bên cạnh Thái VG. Dàn giám khảo khách mời có sự xuất hiện của rapper quốc tế F.Hero đến từ Thái Lan và cả gương mặt cực kỳ hot hiện nay Hieuthuhai… 4 huấn luyện viên mùa 4 gồm: BigDaddy, Suboi, Karik, B Ray dẫn dắt các thí sinh trên con đường chinh phục danh hiệu quán quân.

Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên VTV3 từ ngày 26.10, gồm 15 tập, trong đó có 1 sân khấu trình diễn cá nhân, 5 công diễn với 5 chủ đề khác nhau, 1 đêm chung kết và 1 đêm gala. Ở mỗi công diễn, 350 khán giả tại trường quay sẽ là những người bình chọn cho các "chị đẹp".

Giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền cho biết sẽ giới thiệu 10 ca khúc mới tại mỗi công diễn để mang đến màu sắc âm nhạc phù hợp với tinh thần chương trình; bên cạnh đó sẽ khoác "áo mới" cho những ca khúc cũ vốn đã quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc. 30 nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia chương trình gồm: Ngọc Ánh, Thu Phương, Mỹ Linh, Minh Tuyết, Phương Thanh, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Hoàng Yến Chibi...

Một lễ hội âm nhạc quy mô quốc tế, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khán giả sắp diễn ra là Hozo 2024 do nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn. Sẽ có nhiều hoạt động cộng đồng, cuộc thi ca hát sôi nổi được tổ chức vào 25, 26.10 và 24.11; tiếp đó là 3 đêm diễn chính thức Hozo Super Fest diễn ra từ ngày 13 - 15.12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), đặc biệt có một đêm nhạc dành cho các fan rock Việt vào ngày 15.12.