'Anh trai say hi' tặng 1.000 vé đêm concert 2 cho sinh viên TP.HCM

Tuy phải đến tối 28.9 concert mới diễn ra, nhưng rất đông khán giả và người hâm mộ Anh trai say hi đã có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn từ rất sớm.

Khán giả và người hâm mộ đã có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn từ rất sớm ẢNH: V.O

Khi concert bắt đầu, biển lightstick rực sáng liên tục đổi màu theo từng tiết mục cùng tiếng hò reo, những tràng pháo tay không ngớt của khán giả tạo nên một bức tranh sôi động đầy sắc màu... đã minh chứng cho sức hút của một đêm concert hoành tráng, khép lại chương trình âm nhạc thực tế được yêu thích, có độ lan tỏa và sức ảnh hưởng trong năm 2024.

WEAN và HURRYKNG check-in cùng "biển" người hâm mộ ẢNH: V.O

Đáp lại sự ủng hộ đó, các "anh trai" đã cháy hết mình với những màn trình diễn giàu năng lượng. Khán giả đã được nghe lại từ những bản hit sôi động như Catch Me If You Can , Ngáo N gơ, Hút, Sao Hạng A, Tình Đầu Quá Chén … đến những bản ballad lắng đọng như Bao Lời Con Chưa Nói , Thi sĩ, Hào quang. Mỗi tiết mục cất lên đều được đông đảo người hâm mộ hưởng ứng, cùng cất tiếng hòa ca với các Anh Trai trên sân khấu lớn.

Những ca khúc "làm mưa làm gió" một lần nữa được vang lên ẢNH: V.O

Đặc biệt, tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói do Anh Tú Atus, Song Luân, Anh Tú, Dương Domic, Quang Trung cùng NSND Kim Xuân trình diễn đã một lần nữa khiến khán giả đêm concert xúc động; càng ý nghĩa hơn khi dưới khán đài có bố mẹ của các anh trai Dương Domic, Quang Trung cùng theo dõi.

Trong đêm concert, các Anh Trai dừng chân sớm như Phạm Anh Duy, Tage, Nicky, Công Dương, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Phú Quí, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo, Gin Tuấn Kiệt, Hùng Huỳnh… đã giao lưu cùng khán giả trong niềm hạnh phúc khi một lần nữa được cống hiến những màn trình diễn nhiều cảm xúc.

Đêm 1 concert Anh trai say hi cũng đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những tiết mục kết hợp mới lạ ẢNH: V.O

Không chỉ trình diễn lại những bản hit được yêu thích trong chương trình, đêm 1 concert Anh trai say hi cũng đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những tiết mục kết hợp mới lạ, không thể đoán trước.

Đó chính là những sự kết hợp nằm ngoài dự đoán như bộ 3 Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy hát Kim Phút Kim Giờ bản gốc, Quang Hùng MasterD đánh đàn piano và Phạm Anh Duy hát mở đầu trong Catch Me If You Can hay cảnh chạy motor trên sân khấu và sự cuốn hút của khách mời tlinh trong I’m Thinking About You.

Ông Bảo Thái – đại diện đơn vị sản xuất - cho biết, nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả trong và ngoài nước mà một chương trình đã ghi nhận được những con số khủng: 10 tỉ lượt xem, 11/14 tập phát sóng đạt Top 1 Trending YouTube, 45/51 phần trình diễn vào Top Trending YouTube For Music cũng như sự lan tỏa âm nhạc và nguồn năng lượng tươi trẻ đến khán giả.

Ban tổ chức công bố tặng 1.000 vé đêm 2 concert cho Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM ẢNH: V.O

Có mặt tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - phát biểu: “Tôi thật sự bất ngờ trước những thành công của Anh trai say hi nói chung và sức hút của concert đêm nay. Các bạn mang tới những giá trị âm nhạc rất Việt Nam lên sóng truyền hình, tiếp đó là lan tỏa ra toàn thế giới. Tôi tin Anh trai say hi đã thành công khi xây dựng nên được một thương hiệu âm nhạc, giúp phát triển nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam, kiến tạo cầu nối đưa giá trị văn hóa Việt Nam đến với thế giới và ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là 'điểm đến' văn hóa hấp dẫn thu hút khán giả quốc tế”.

Đêm concert 2 Anh trai say hi sẽ diễn ra vào ngày 19.10 tới tại Vạn Phúc City (TP.Thủ Đức, TP.HCM).