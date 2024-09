HIEUTHUHAI lên ngôi quán quân 'Anh trai say hi'

Sau 16 màn solo của 16 anh trai đi đến vòng cuối, với đội hình 4 nhóm gồm 4 thành viên, livestage cuối cùng của Anh trai say hi gồm 4 bài hát được phát triển từ 4 type beat được chọn từ màn chơi game ở tập 11.

Đội hình 4 team trong vòng chung kết 2 gồm team HIEUTHUHAI với các thành viên Song Luân, JSOL, Dương Domic. Team Atus gồm RHYDER, Isaac, HURRYKNG. Team Đức Phúc gồm Quân A.P, Anh Tú, Captain. Team Quang Hùng MasterD gồm NEGAV, Pháp Kiều, Erik.

Quang Hùng MasterD "gánh team"

Do lần đầu đảm nhận vị trí đội trưởng nên Quang Hùng MasterD thừa nhận chịu rất nhiều áp lực vì bị “dí deadline” do phải vừa chuẩn bị bài solo cá nhân vừa lo làm nhạc cho cả bài nhóm. Ca khúc Tình đầu quá chén dễ thấy vẫn mang đậm màu sắc cá nhân của "con cưng xứ chùa vàng" với các luyến láy đặc trưng và phần phối khí không thể nhầm lẫn. Chia sẻ về sản phẩm này, Quang Hùng cho biết lấy cảm hứng từ việc tình đầu thường dễ tan vỡ, từ đó gửi gắm thông điệp tích cực về việc đứng lên và làm lại mình thành một phiên bản tốt đẹp hơn.

Trên sân khấu lớn, vũ đạo cháy bỏng và nhiều năng lượng đã khuấy đảo khán giả trường quay ẢNH: V.O

Trên sân khấu lớn, vũ đạo cháy bỏng và nhiều năng lượng đã khuấy đảo khán giả trường quay. Phần âm nhạc biến báo và đầy bất ngờ, các set trình diễn cũng được xây dựng khác biệt, không thể đoán trước. Có thể nói cả team Quang Hùng đã nắm bắt được những gì trào lưu và cuốn hút nhất để đưa vào sản phẩm mang tính quyết định của mình.

Team Đức Phúc thay đổi bất ngờ

Là nhóm nhạc có 3/4 thành viên gồm những giọng ca có hơi hướng vocalist gồm Đức Phúc, Quân A.P. và Anh Tú, Anh em gọi là có mặt ngay lại cho thấy một màu sắc khác của 3 anh trai khi gần gũi hơn với Captain trong màu sắc Hiphop. Đức Phúc vẫn cho thấy được sự "chịu chơi" với việc đầu tư cho sản phẩm, khi thực hiện cả một thước phim mở đầu cho toàn tiết mục. Anh cũng bật mí ý tưởng của phần trình diễn đến rất bất ngờ, trong khi Anh Tú chính là anh trai đã viết phần rap cho ca khúc này.

Tạo hình bắt mắt của team Đức Phúc ẢNH: V.O

Ca khúc cho thấy khả năng mới của cả ba vocalist trong việc rap và thay đổi cách hát. Với flow hấp dẫn, trào lưu, bắt tai cùng những sample âm thanh đặc biệt, đã quen thuộc với người nghe, team Đức Phúc mang đến sự bất ngờ khi dám mạo hiểm bỏ qua thế mạnh để bứt phá ở vòng cuối cùng. Phần trình diễn cũng có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc JustaTee trong phần khách mời, mang đến bất ngờ phút chót không thể đoán trước.

Isaac phá bỏ hình tượng

Nổi tiếng với khả năng "flex" hay "gáy" của mình, Anh Tú Atus cho biết thay vì "flex" hài hước như bình thường, thì ở vòng cuối, họ sẽ mang đến một phần trình diễn vô cùng hài hước. Isaac chia sẻ khi vào chung team Atus thì mình mới hiểu nam nghệ sĩ trăn trở và cầu toàn ra sao. Bằng ký ức về những giây phút cuối cùng, anh cho biết mình muốn làm một ca khúc để lại dấu ấn, để mỗi khi nghe thì những trải nghiệm có thể ùa về.

Isaac phá bỏ hình tượng thường thấy trong ca khúc nhóm đặc biệt ẢNH: V.O

Khác biệt với những phần trình diễn trước đó, việc sở hữu đến 2 anh trai có thế mạnh trong dòng hip-hop/rap là HURRYKNG và RHYDER là thế mạnh lớn cho team lần này. Với sự hậu thuẫn về giọng hát của Isaac, cả nhóm đã có những phút giây tràn đầy năng lượng với thông điệp hài hước nhưng cũng không quên cài cắm những giai điệu trào lưu, nịnh tai và đầy bùng nổ. Có thể nói đây là nhóm để lại ấn tượng rất lớn bởi độ chịu chơi và cách thể hiện cá tính của mình.

Tri ân tình yêu đến từ khán giả

Là anh trai nhiều lần ở vị trí trưởng nhóm, HIEUTHUHAI tiếp tục cho thấy năng lực mang tính đa nhiệm của bản thân mình. Cũng như Quang Hùng MasterD, các thành viên tiết lộ nam rapper là người tự viết, tự thu cũng như phối khí cho ca khúc nhóm. HIEUTHUHAI chia sẻ đây là chương trình giúp mình hiểu được văn hóa thần tượng, với người những người hâm mộ đã không ngần ngại ủng hộ cho các anh trai cũng như các phần trình diễn, vì vậy ca khúc nhóm này sẽ là món quà gửi đến khán giả ủng hộ.

HIEUTHUHAI "gánh team" với ca khúc sở trường ẢNH: V.O

Vẫn với màu sắc quen thuộc của nam rapper, Sao hạng A vẫn có âm hưởng vui tươi, rộn ràng. Trên sân khấu chính, phần vũ đạo đặc biệt trong các trang phục được nối với nhau đã thể hiện được sự đoàn kết cũng như tinh thần đồng đội của các anh trai. Không chỉ đơn thuần nói về tình yêu đôi lứa, đây còn là tình yêu dành cho những người yêu nhạc với nhau và chính khán giả mới là "sao hạng A".

Tìm ra người chiến thắng

Theo đó, Ca khúc được xem nhiều nhất trên các nền tảng là cuộc chiến giữa Hào quang, I'm thinking about you, Catch me if you can và Ngáo ngơ. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Catch me if you can của NEGAV, Công Dương, Quang Hùng MasterD, Nicki với hơn 2 tỉ lượt nghe và xem.

NEGAV, Công Dương, Quang Hùng MasterD, Nicki bồi hồi cảm xúc với chiến thắng của Catch me if you can ẢNH: ĐỘC LẬP

Với các giải thưởng do nhà sản xuất bình chọn, Anh trai thay đổi ấn tượng nhất đã thuộc về Dương Domic. Đội trưởng được yêu thích nhất không quá khó đoán khi thuộc về HIEUTHUHAI với 20/30 bình chọn từ các anh trai.

Dương Domic là anh trai có hành trình lột xác ấn tượng nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó Anh trai có phần trình diễn cá nhân ấn tượng nhất thuộc về Erik, còn Nhóm có phần trình diễn ấn tượng nhất đã gọi tên Ngáo ngơ của team HIEUTHUHAI, JSOL, Anh Tú Atus và Erik.

Erik cho biết đã lấy lại được sự tự tin với việc tham gia Anh trai say hi ẢNH: ĐỘC LẬP

Với kết quả bình chọn đến từ khán giả, 5 anh trai bước vào nhóm nhạc toàn năng gồm HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc và RHYDER. Trong đó anh trai nhận giải Á quân là RHYDER, quán quân thuộc về HIEUTHUHAI.

5 anh trai của Nhóm nhạc toàn năng ẢNH: ĐỘC LẬP