Lần đầu solo, 'Anh trai say hi' gây bất ngờ ở vòng chung kết

RHYDER, Erik chứng minh khả năng đa nhiệm

Trong các livestage Anh trai say hi vừa qua, RHYDER chính là anh trai đã cho thấy khả năng đa nhiệm của mình trong rất nhiều khâu cũng như từng tạo được tiếng vang lớn, vào top trending với bản ballad Hào quang nhiều cảm xúc. Mở màn cho vòng solo, nam nghệ sĩ gen Z đã mang đến ca khúc Anh Biết Rồi do mình đảm nhận hầu hết các khâu.

RHYDER gây bất ngờ với tiết mục sử dụng vòng loop ẢNH: V.O

Trên sân khấu, quán quân The Voice Kid vừa đánh guitar vừa hát, thể hiện nhiệt huyết tràn trề bằng màn trình diễn vũ đạo đương đại. Anh cũng gây điểm khi mời nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jimi Ko hỗ trợ cho mình. Bằng việc sử dụng kĩ thuật looping là lặp đi lặp lại các âm thanh cũ và bổ sung các chi tiết mới, ca khúc đã gây bất ngờ cho khán giả trường quay. Có thể nói nếu Rap Việt đã tái sinh RHYDER thì Anh trai say hi chính là sân khấu thể hiện rõ nhất bản nguyên của nam nghệ sĩ.

Erik liều lĩnh treo mình trên không ẢNH: V.O

Ngoài RHYDER, màn trình diễn của Erik cũng là một bất ngờ tại chung kết 1 Anh trai say hi. Theo đó nam ca sĩ đã mang lên sân khấu tạo hình cổ trang bí ẩn và quyến rũ trong ca khúc Khiêu vũ dưới trăng. Không những sáng tạo về hình ảnh, Erik cân luôn cả nhạc cụ và vũ đạo, mang đến tiết mục của một nghệ sĩ toàn năng. Giọng ca Ghen cũng đầu tư màn mạo hiểm treo ngược người trên không để "double kill" các đối thủ còn lại, để lại ấn tượng lớn.

Quân A.P, HIEUTHUHAI hợp tác với các "cỗ máy tạo hit"

Ở livestage 3, Quân A.P đã tạo nên cơn sốt lớn với bản Regret hợp tác cùng nữ ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc, do đó không quá bất ngờ khi ở phần thi solo, nam nghệ sĩ tiếp tục hợp tác với Cao Hà Đức Anh - "cha đẻ" của Regret - trong bản ballad mang tên Cứ Mỗi Sáng Anh Lại. Bên cạnh việc là dòng nhạc "sở trường", Quân A.P cũng khiến mọi người bất ngờ với độ “chịu chơi” khi đầu tư cả một sân khấu ngập tràn hoa tươi cho tiết mục trình diễn. Mang lên sân khấu, giọng ca Bông hoa đẹp nhất cũng đã dàn dựng phần vũ đạo nhiều cảm xúc, giúp làm bừng sáng cả phần trình diễn.

Quân A.P tiếp tục tận dụng sở trường ballad ẢNH: V.O

Là một trong những anh trai có điểm cá nhân cao nhất trong suốt chương trình, ở vòng solo, HIEUTHUHAI chọn phát huy sở trường là một ca khúc nhiều năng lượng mang tên Quay Đi Quay Lại. Cũng như Quân A.P, nam rapper quyết định hợp tác cùng nhà sản xuất quen thuộc Kewtiie - người đứng sau hàng loạt bản hit khuấy đảo Anh trai say hi như Ngáo ngơ, Walk, Love sand… Nam nghệ sĩ cho biết mình lựa chọn tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn, vì đã không ngừng bứt phá và khai thác năng lực bản thân.

HIEUTHUHAI vẫn mang đến nguồn năng lượng tươi mới ẢNH: V.O

NEGAV, Song Luân tận dụng lợi thế khách mời

Cũng rất đầu tư, NEGAV đã mang đến chung kết 1 ca khúc Chàng Khờ Thủy Cung đúng như tạo hình " Út khờ" thường được biết đến của mình. Anh đã hợp tác cùng khách mời GREY D với tạo hình sân khấu như thủy cung. Nam rapper chia sẻ mình và GREY D chơi thân đã lâu, nhưng phải đến nay mới có tiết mục trình diễn chung. Cả 2 đã cùng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành bản solo này. Với sự tươi vui, NEGAV tiếp tục hướng đến hình tượng trẻ trung, năng động đã là dấu ấn lớn với người hâm mộ.

NEGAV lần đầu hợp tác với bạn thân - Grey D ẢNH: V.O

Cũng như NEGAV, anh trai Song Luân đã mang Tage trở lại Anh trai say hi với Lâu Không Gặp được lấy cảm hứng từ chuyện những người anh em thân thiết cùng bộc bạch những lời chân thành. Song Luân bày tỏ đây là khoảnh khắc cuối cùng mà mình có thể đứng trên sân khấu chương trình và tận hưởng tình anh em đã có trong thời gian qua, vì vậy anh đã đặt hết cảm xúc ở bài hát này.

Song Luân và Tage tạo nên cảm xúc lắng đọng với tình anh em bền chặt ẢNH: V.O

Nam nghệ sĩ cũng gây bất ngờ khi chơi nhạc cụ dân tộc, thêm vào đó phần sản xuất có những câu hát mang hơi hướng ca trù, chèo và sự xuất hiện bất ngờ của Tage, đã biến đây là một ca khúc khác biệt và chưa từng thấy trong toàn bộ chương trình.

Captain và Anh Tú Atus bứt phá không giới hạn

Trong 30 Anh Trai tham gia chương trình, Captain là "em út" sinh năm 2003, vì vậy khán giả đã quen thuộc với tính cách đáng yêu và sự khiêm nhường của nam rapper. Trong các livestage vừa qua, anh được công nhận là “chiến thần sáng tác melody” đã đưa đội Song Luân và Anh Tú Atus đi đến nhiều chiến thắng.

Tuy là "em út" nhưng Captain đã thể hiện được bản lĩnh cá nhân ẢNH: V.O

Ở vòng solo, anh quyết định thể hiện bản thân bằng ca khúc Kim tự tháp có hơi hướng house và tự gọi mình là "ngựa ô" vượt gian khó để chứng minh mình. Bằng thái độ tự tin và giai điệu bắt tai, Captain đã vượt qua tất cả những thử thách để cống hiến một màn trình diễn bùng nổ.

Khép lại vòng chung kết 1 là Anh Tú Atus với Em Không Muốn Một Mình có type beat hiện đại và bắt tai. Tuy vậy, hành trình để có màn solo này là không dễ dàng. Nam nghệ sĩ chia sẻ mình không chỉ phải vượt qua áp lực lần đầu trình diễn solo trong toàn bộ chương trình, mà type beat nhận được cũng rất khó, đòi hỏi phải bỏ vào đó rất nhiều công sức.

Anh Tú Atus cho thấy mình đã sẵn sàng quay lại với đường đua âm nhạc ẢNH: V.O

Trên sân khấu anh đã cám ơn 2 anh em chung team là RHYDER và HURRYKNG vì đã không ngại giúp đỡ mình trong suốt phần thi. Qua chương trình và màn thi này, có thể nói nam ca sĩ đã chứng minh mình hoàn toàn đã sẵn sàng để trở lại với âm nhạc sau thời gian vắng bóng.

Vòng chung kết 2 sẽ tiếp tục vào tuần sau với màn solo của những anh trai còn lại.