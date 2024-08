Thêm 4 anh trai phải dừng bước tại tập 8 'Anh trai say hi'

Năng lượng tươi mới của nhóm Anh Tú

Tiếp tục live stage 3, tập 8 Anh trai say hi mang đến 2 tiết mục trình diễn mãn nhãn của nhóm Anh Tú và nhóm Rhyder trước khi 6 nhóm bước vào vòng dance battle nảy lửa. Mở màn là ca khúc Người Tình Của Nắng được sáng tác bởi Hoàng Dũng, do Anh Tú, Captain, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh, ca sĩ khách mời LyLy thể hiện.

Cả nhóm Anh Tú đã có 10 ngày để hoàn thiện bài hát, nhưng phải đến những ngày cuối cùng mới thống nhất được cách xử lý ca khúc này. Theo phân công, Captain và LyLy phụ trách viết lời mới, Hải Đăng Doo đảm nhận viết verse rap mới còn Vũ Thịnh là người lên ý tưởng trình diễn cho tiết mục của nhóm.

Sân khấu trình diễn ca khúc này được dàn dựng như một MV dễ thương, với bối cảnh là một tiệm may rực rỡ sắc màu. 4 chàng trai nhóm Anh Tú hóa thân thành 4 anh thợ may, còn LyLy như một nàng búp bê xinh đẹp. Với nhịp điệu tươi trẻ và vũ đạo đầy sức sống, nhóm đã “đốn tim” khán giả trường quay, hứa hẹn sẽ trở thành một bản hit.

Rhyder làm đội trưởng mát tay, bắt tay tlinh tạo hit

Tiết mục khép lại phần trình diễn âm nhạc của live stage 3 là I’m Thinking About You của nhóm Rhyder, do Cao Ha Duc Anh - REDT sáng tác. Chia sẻ trước khi thi đấu, nhóm cho biết vì quá cầu toàn và tâm huyết nên đã dành rất nhiều thời gian cho phần sáng tác.

Với bài hát này, Rhyder đảm nhận phần beat và khung bài, WEAN viết lời hát. tlinh cũng tham gia vào quá trình sáng tác cùng team Rhyder. Với tham vọng tạo nên một bài hát được mọi người thuộc và có thể hát theo, cả nhóm cùng biên đạo đã sáng tạo nên một “vũ điệu viral”, kỳ vọng sẽ được dance cover rầm rộ trên mạng xã hội.

Ở vòng này, Đức Phúc tiếp tục khiến dàn anh trai và khán giả nể phục với ý tưởng sáng tạo. Tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, từ trang phục đến ánh sáng sân khấu đều lấy gam màu đỏ chủ đạo, thể hiện năng lượng của cả nhóm nhạc. Với tiết mục “cân” cả nhạc và biểu diễn, Rhyder xứng đáng là một đội trưởng “mát tay” và là “chiến thần” đáng nể của chương trình năm nay.

Đấu vũ đạo cuồng nhiệt

Vòng dance battle của live stage 3 được chia làm 3 vòng đấu, ở mỗi vòng, các đội sẽ cử 1 thành viên tham gia thi đấu. Vòng 1 Showcase với luật chơi là các đội sẽ lần lượt trình diễn một tiết mục được biên đạo với sự hỗ trợ của tối đa 4 vũ công (có thể bao gồm các thành viên trong nhóm). 500 khán giả trường quay và 5 giám khảo sẽ chấm điểm và bình chọn. Kết thúc vòng 1, 4 đội có điểm cao nhất sẽ bước vào vòng 2 tranh tài.

Với vòng 2 mang tên Cypher battle, thành viên của 4 đội sẽ lần lượt trình diễn theo hiệu lệnh của MC trên nền nhạc mà chương trình cung cấp. Ban giám khảo và khán giả trường quay sẽ chấm điểm 2 đội có điểm cao nhất sẽ bước vào vòng 3 Final cypher attle. Tại đây thành viên 2 đội có thứ hạng cao nhất sẽ thi đấu 1:1 trên cùng một nền nhạc để chọn ra đội thắng chung cuộc.

Kết thúc vòng 1, 4 anh trai có tổng điểm cao nhất để bước tiếp vào vòng 2 lần lượt là Hùng Huỳnh, Pháp Kiều, Song Luân và Erik. Ở vòng 2, JSOL đứng đầu bảng, tiếp sau đó là Quang Trung. Sau 3 vòng đấu, đội Quân A.P giành giải nhất được cộng 200 điểm, tiếp theo là đội HIEUTHUHAI với 100 điểm và Rhyder với 50 điểm.

Những anh trai dừng lại

Khoảnh khắc hồi hộp nhất của tập phát sóng vừa qua là màn công bố kết quả của live stage 3. Ở phần thi đấu âm nhạc, team Rhyder giành hạng nhất, tiếp theo là team Isaac, Dương Domic, HIEUTHUHAI, Quân A.P và Anh Tú.

Cộng với phần điểm của vòng dance battle, nhóm Rhyder xuất sắc giành hạng nhất, giúp tất cả thành viên gồm Rhyder, Đức Phúc, WEAN, Hùng Huỳnh bước vào live stage 4. Kết quả tương tự cũng đến với đội của HIEUTHUHAI. Quân A.P có cú lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua đội Isaac để giành hạng 3, và 4 anh trai Quân A.P, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Quang Trung an toàn vào vòng trong.

Cùng Lou Hoàng, Hải Đăng Doo và Vũ Thịnh, Gin Tuấn Kiệt đã phải dừng bước V.O

Cuối tập 8 là khoảnh khắc xúc động khi sân khấu chỉ còn lại 8 anh trai đối mặt với vòng nguy hiểm. Kết quả, 3 anh trai có điểm cá nhân thấp nhất gồm Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo và Vũ Thịnh phải chia tay với chương trình.