'Anh trai say hi' tập 7 gây bất ngờ với dàn khách mời nữ đặc biệt

Tại live stage 3 của Anh trai say hi, ở lượt đầu tiên, 6 đội lần lượt trình diễn các tiết mục kết hợp cùng những nữ nghệ sĩ khách mời. 500 khán giả sẽ chấm điểm cá nhân cho các anh trai, điểm nhóm sẽ là tổng điểm của từng thành viên trong nhóm.



HIEUTHUHAI "bỏ quên" Orange

Team HIEUTHUHAI mở màn khuấy động sân khấu với ca khúc Ngáo ngơ kết hợp cùng nữ ca sĩ Orange. Đây cũng là team “đội sổ” ở các trò chơi trong tập tuần trước nên mất ưu thế chọn bài hát. Với 4 thành viên HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, JSOL, ngay từ màn lập đội ở tuần trước, đây đã là team được khán giả đánh giá là "mạnh" và "đáng được trông chờ".

Đội trưởng HIEUTHUHAI đảm nhận phần sản xuất bài hát. Nam rapper chia sẻ: “Đây thực sự là một bài hát khó làm. Áp lực lớn nhất là thời gian, mình có tầm 15 ngày để chuẩn bị cho bài này nhưng trong đó hết 10 ngày mình bận đi 2 Ngày 1 Đêm . Trong 6 bài, bài này là khó nhất, rất khó để biến tấu và đem lên sân khấu để thể hiện được sự “ngáo ngơ” dễ thương của bài nhạc”.

Nữ ca sĩ khách mời Orange cũng là một bài toán khó đối với HIEUTHUHAI, vì lúc đầu khi viết lại bài hát nam rapper đã trót quên là có cô. Sau nhiều thảo luận, cả nhóm đã quyết định Orange sẽ xuất hiện ở phần bridge (đoạn nối) của bài hát, để đảm bảo cho cả 4 anh trai và khách mời đều có đất diễn và điểm sáng riêng. Ngoài ra nữ ca sĩ cũng tham gia cùng HIEUTHUHAI viết lời mới cho ca khúc này.

Cuối cùng với sự “lột xác” của HIEUTHUHAI cho bản demo gốc và concept, ý tưởng dàn dựng của Erik và biên đạo Lít, đây đã trở thành tiết mục mở màn hoàn hảo với giai điệu bắt tai, vũ đạo cuốn hút.

Pháp Kiều tiếp tục gây sốt với khả năng hát

Tiết mục trình diễn thứ 2 là của team Quân A.P cùng các anh trai Ali Hoàng Dương, Quang Trung, Pháp Kiều và nữ ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc trong bài hát Regret.

Team Quân A.P là team duy nhất trong 6 nhóm anh trai của Live Stage 3 không có thành viên có sở trường sản xuất và sáng tác nhạc. Các thành viên trong nhóm đều là những ca sĩ mạnh về vocal, do đó họ chọn cách “xử lý” bản demo theo cảm nhận và sáng tạo riêng.

Trong quá trình lên ý tưởng, Quân A.P và Ali Hoàng Dương đã thống nhất để cho khách mời Lâm Bảo Ngọc đảm nhận phần mở đầu và phần bridge (đoạn nối) của bài hát, trong đó có 2 nốt cao được đánh giá là “không ai địch lại” nâng cảm xúc của bài hát lên tầm cao hơn.

Tại ca khúc này, Quân A.P phụ trách viết lời mới cho bản demo, Pháp Kiều viết verse rap cho mình và phần lời cho Lâm Bảo Ngọc. Kết thúc phần trình diễn, Regret đã làm cho khán giả đắm chìm trong một tình yêu đầy nuối tiếc với dàn dựng sân khấu nhiều ẩn dụ.

Sân khấu bùng cháy với hip hop và vũ điệu đường phố

Team Isaac, Gin Tuấn Kiệt, NEGAV, HURRYKNG là nhóm trình diễn thứ 3 với bài hát Ngân nga. Ngay từ khi nhận bản demo, team Isaac đã quyết định chọn màu sắc hip hop cho bài hát này. Lời viết mới do HURRYKNG và NEGAV đảm nhận. Tốc độ làm nhạc của các “chiến thần” sáng tác team Isaac khiến khách mời Vũ Thảo My kinh ngạc: “Team anh Isaac làm việc rất nhanh, chỉ sau 2 ngày mọi người đã gửi cho My những verse, hook mà mọi người viết thêm vào và My cảm thấy rất hay. Mình chỉ thêm vào một vài chi tiết, để bài hát hay hơn”.

Với tiết mục này, cả 4 anh trai đã mang đến hình ảnh một boyband tràn đầy năng lượng sức trẻ, “đốt cháy” sân khấu với âm nhạc và những vũ điệu đường phố như popping, breakdance… Ấn tượng lớn nhất bài hát này là tất cả các thành viên trong team Isaac đều trình diễn vũ đạo rất “ngầu” và “chiến”. Trong đó, HURRYKNG và NEGAV được Isaac hết lời khen ngợi vì đã luyện tập hết mình với vũ đạo, nâng cấp bản thân và tiến bộ rõ rệt trong từng bước nhảy.

Live stage 3 cũng là đêm diễn đầy thử thách với Isaac, khi nam ca sĩ bị ngộ độc thực phẩm trong ngày tổng duyệt diễn ra trước 1 ngày trình diễn. Dù phải truyền nước, Isaac vẫn nỗ lực kề vai sát cánh cùng anh em đến cuối buổi tổng duyệt. Với tinh thần đội trưởng mẫu mực luôn dành hết thời gian và tâm huyết cho tiết mục, Isaac làm cho NEGAV, Gin Tuấn Kiệt, HURRYKNG và ca sĩ khách mời Vũ Thảo My phải nể phục.

Bảo Anh và các anh trai cuốn hút với giai điệu mê hoặc

Khép lại tập 7 là tiết mục Cứ Để Anh Ta Rời Đi của team Dương Domic, Song Luân, Lou Hoàng và Quang Hùng MasterD, kết hợp cùng ca sĩ Bảo Anh. Khi nghe demo, cả nhóm đánh giá đây là bản demo khó và cùng tham gia viết lời mới cho bài hát này.

Trong quá trình đó, Lou Hoàng và Dương Domic mất nhiều thời gian để tìm những chất liệu âm nhạc mang hơi hướng Trung Đông và Latin, Song Luân nghĩ đến việc viết thêm vào đó 1 câu Ấn Độ để ca khúc “biến tấu” theo hơi hướng nhạc Nam Á. Đồng thời, Dương Domic đã tìm hiểu về âm nhạc của Bảo Anh để có thể tạo ra 1 tiết mục hài hòa giữa các anh trai và khách mời.

Bảo Anh chia sẻ: “Đây là một bài rất tưng bừng nhưng mà vẫn giữ được màu của Bảo Anh trong đó. Mình thấy các anh trai đã tìm hiểu rất kỹ cho khách mời nữ, để ai cũng có thể tôn phần trình diễn của mình trong bài”.

Lần đầu làm đội trưởng, Dương Domic không khỏi áp lực, nhưng nam ca sĩ đã nhanh chóng biến áp lực thành động lực khi được làm việc cùng một nhóm mà tất cả các thành viên đều có khả năng sáng tác.