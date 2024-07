'Anh trai say hi' vào top trending, đạt 3 triệu lượt xem trong 24 giờ

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả, tập 4 Anh trai say hi đã nhanh chóng nắm giữ vị trí Top 1 YouTube Trending chỉ sau 24 giờ công chiếu. Tập 4 có lượt xem trực tiếp là hơn 300.000 lượt, và hiện tại trên kênh YouTube, tập phát sóng này đã ghi nhận hơn 3,2 triệu lượt xem, với hơn 18.900 bình luận và 51.000 lượt like (số liệu được tính đến 13 giờ ngày 8.7).

Như vậy, trong suốt 4 tuần qua, liên tiếp 4 tập phát sóng của Anh trai say hi đều có mặt trên Top YouTube Trending. Trên ứng dụng VieON, thành tích đứng đầu bảng xếp hạng chương trình được xem nhiều nhất cũng lặp lại tương tự.

Sức nóng của trường quay với 1.000 khán giả đã khiến cho màn trình diễn của các anh trai thêm phần "bùng cháy" V.O

Bên cạnh đó, 3 trong số 4 tiết mục của tập 4 gồm Catch Me If You Can của team NEGAV vào Top 10, Love sand của team HIEUTHUHAI vào Top 14 và Thi sĩ của team Song Luân vào Top 27 trên Top Trending Music. Giai điệu của Catch Me If You Can cũng trở thành hot trend viral khắp nền tảng TikTok.

Với thành tích ấn tượng của chương trình, nhiều fan đã hào hứng để lại cảm xúc của mình bên dưới kênh phát tập 4. Nhiều bình luận khen ngợi các nghệ sĩ cũng như mong muốn thời lượng của một tập dài hơn cũng được ghi nhận tại đây.

Theo đó, tập 4 Anh trai say hi tập trung vào màn trình diễn của 4 đội trong lượt thi đấu đầu tiên của livestage 2. Sức nóng của trường quay với 1.000 khán giả đã khiến cho màn trình diễn của các Anh Trai thêm phần "bùng cháy". Cuối mỗi tiết mục trình diễn là phần kêu gọi khán giả bình chọn điểm cá nhân cho từng nghệ sĩ trong các đội hình.