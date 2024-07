'Anh trai say hi' tập 5 khắc nghiệt với sự dừng lại của 6 anh trai

Phi hành gia đảo mèo thổi tung sân khấu bằng sức trẻ

Nối tiếp đợt thi đấu trước, ở lượt thứ 2, tiết mục You Had Me At Hello của nhóm Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo và Phạm Đình Thái Ngân được chọn mở màn cho số lần này của Anh trai say hi. Với bản demo sôi động, Gin Tuấn Kiệt nảy ra ý tưởng để mọi người cùng cài băng đô tai mèo, biến cả team mình thành những phi hành gia áo hồng khuấy động "đảo mèo".

Khi lên sân khấu, tạo hình dễ thương, trẻ trung của các anh trai đã giúp thổi bùng năng lượng của cả trường quay VieOn

Lou Hoàng trong tiết mục này đã phát huy khả năng sáng tác, khi đưa ra ý tưởng mở đầu bài nhạc với giai điệu “hello” bằng 8 thứ tiếng gây ấn tượng lớn. Đây cũng là tiết mục được đội trưởng Isaac yên tâm nhất bởi các thành viên trong đội hình phối hợp cực kỳ ăn ý.

Thử thách lớn nhất của cả đội là màn nhảy dây trên sân khấu, bởi chỉ cần trật một nhịp là có thể ảnh hưởng đến cả tiết mục. Khi lên sân khấu, chính tạo hình dễ thương, trẻ trung của các anh trai đã giúp thổi bùng năng lượng của cả trường quay.

Chạm đỉnh cảm xúc cùng với Hào quang

Hào quang là bản demo đến với team NEGAV trong thế bị động sau khi không đấu giá thành công được bài hát yêu thích. Đây được đánh giá là bản demo “nguy hiểm” cho đội hình trình diễn nhóm 3 người, khi Rhyder và Dương Domic đã trải qua quá trình “vò đầu bứt tóc” để làm nhạc cho bản demo này.

Khán giả vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Pháp Kiều hát VieOn

Trong tiết mục, khán giả đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Pháp Kiều hát. Giọng hát của nam rapper được Rhyder đánh giá là ngoài sức mong đợi, trong khi đội trưởng NEGAV cũng hết lời khen ngợi.

Không chỉ "chật vật" với phần âm nhạc, cả nhóm còn phải “lặn lội” để chinh phục vũ đạo của ca khúc này. Theo đề bài của chương trình, Hào quang sẽ trình diễn trên sân khấu xoay và có vũ đạo đương đại - một thử thách không hề dễ dàng kể cả với những dancer chuyên nghiệp.

Captain hóa "ngựa ô" khuấy đảo sân khấu

Captain là nhân tố sáng tác chủ lực của ca khúc You. Ở đợt thứ 2, nam rapper đã được đội trưởng Song Luân và các Anh Trai cùng team hết lời khen ngợi về phong độ và khả năng viết nhạc nhanh nhạy. Captain cho biết đã thức gần 3 đêm liền cùng với Song Luân để làm mới thêm bản demo gốc, trong khi thách thức lớn nhất là làm sao mà mỗi thành viên đều có cơ hội tỏa sáng.

Trong livestage 2, You là một trong 2 ca khúc có set dựng cảnh được đầu tư hoành tráng, chỉn chu và đặc sắc nhất như một MV VieOn

Phát huy cao độ tinh thần teamwork, đội trưởng Song Luân phân công vai trò vô cùng rõ ràng. Trong khi Anh Tú Atus đảm nhận khâu vũ đạo cùng biên đạo Lít, thì Quang Trung sẽ lên ý tưởng về mặt trang phục.

Ở livestage 2, đây là 1 trong 2 ca khúc có set dựng cảnh được đầu tư hoành tráng, chỉn chu và đặc sắc nhất như một MV sau Thi sĩ ở vòng đấu trước. Bài hát sử dụng motif zombie và thế giới hậu tận thế quen thuộc những năm gần đây, từ đó khuấy đảo không khí bởi cốt truyện mới lạ và phần nhạc bắt tai.

“Dũng sĩ đấu bò” “cân” hết mọi mặt

Không ai có thể ngờ Đầu Đội Sừng từng được nhiều nhóm cạnh tranh gay gắt trong khi đấu giá lại khiến nội bộ team HIEUTHUHAI hoang mang, lục đục trong quá trình luyện tập. Ở set diễn này, HURRYKNG là người trực tiếp làm nhạc cho bài hát, thế nhưng Hùng Huỳnh lại thấy phần nhạc mà nam rapper làm chưa phù hợp với concept chung, nhất là khi cả nhóm đã quyết định chọn trang phục và ý tưởng là hình ảnh các dũng sĩ đấu bò Tây Ban Nha.

Cả nhóm đã quyết định chọn trang phục và ý tưởng là hình ảnh các dũng sĩ đấu bò Tây Ban Nha trong Đầu đội sừng VieOn

HURRYKNG theo đó ban đầu muốn phát triển bài hát theo hướng hiện đại, với nhiều giai đoạn bắt tai lặp đi lặp lại. Tuy nhiên để tận dụng 16 vũ công được chương trình hỗ trợ, thì phần sản xuất đã phải thay đổi, để tổng thể ca khúc hoành tráng và hấp dẫn hơn.

Với sự đối lập giữa 2 anh tài, Quân A.P tương đối khó xử khi đứng ở giữa, cuối cùng cả anh và HIEUTHUHAI quyết định tiếp thu cả 2 ý kiến, làm cho ca khúc có được ưu điểm của cả 2 bên. Khi trình diễn, Đầu Đội Sừng khiến cả trường quay trở nên "hừng hực" như lạc vào không khí của lễ hội đấu bò với sức nóng "không thể chịu nổi".

6 anh trai dừng chân

Hồi hộp nhất ở tập này là phần công bố kết quả từ 400 khán giả đã bình chọn tại trường quay. Ở lượt đầu tiên, tiết mục có điểm số cao nhất là Love sand với 387 điểm. Hít drama bám theo sát gót với 372 điểm, tiếp tục là Thi sĩ đạt 334 điểm và Catch Me If You Can với 316 điểm.

Ở lượt thứ 2, điểm cao nhất là Hào quang với 368 điểm, tiếp theo là Đầu Đội Sừng (354 điểm), You (295 điểm), You Had Me At Hello (283 điểm).

Ngoại trừ đội của Song Luân trở nên “vô sản”, các đội khác vẫn còn lại điểm sau đấu giá. Tổng điểm livestage 2 gồm tổng điểm sau lượt thi (80%) và tổng điểm còn lại sau đấu giá (20%).

Đội HIEUTHUHAI có 629,8 điểm cũng là đội có điểm số cao nhất, giúp cho toàn đội an toàn được vào vòng trong. Đội NEGAV có 603,4 điểm, đội Isaac có 572,6 điểm, đội Song Luân 503,2 điểm.

Với việc Hào quang xuất sắc giành điểm bình chọn cao nhất ở lượt thi thứ 2, các Anh Trai Dương Domic, Rhyder và Pháp Kiều thẳng tiến vào vòng an toàn, khiến đội trưởng NEGAV vô cùng tự hào.

Phạm Đình Thái Ngân là một trong sáu anh trai dừng chân ở livestage này VieOn

Kết quả cuối cùng, 6 Anh Trai có điểm cá nhân thấp nhất chính thức dừng chân tại livestage 2 gồm: Phạm Anh Duy, Nicky, Công Dương, Tage, Đỗ Phú Quí, Phạm Đình Thái Ngân.