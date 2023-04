Quân A.P lúng túng khi làm bồi bàn nhà hàng

Quân A.P, Anh Tú, Tiên Cookie, Văn Mai Hương và Đức Phúc bàn bạc để phân chia công việc ở nhà hàng BTC

Mở màn cho tập 17 Biển của hy vọng, Văn Mai Hương mang đến cho khán giả không gian âm nhạc bình yên bằng ca khúc Trạm dừng chân. Trong khi đó, Quân A.P và Anh Tú lại bận rộn với việc học nấu ăn từ đầu bếp chuyên nghiệp. Tiếp theo, các ca sĩ bắt đầu ngồi lại với nhau để phân chia công việc, theo đó, Văn Mai Hương thay thế vị trí pha chế thức uống của giọng ca Bông hoa đẹp nhất và Đức Phúc vẫn giữ vai trò đầu bếp như những tập trước. Còn Anh Tú, Tiên Cookie và Quân A.P làm nhiệm vụ bồi bàn.

Nhường nhiệm vụ pha chế cho Văn Mai Hương, Quân A.P lúng túng khi làm bồi bàn BTC

Quân A.P xin lỗi khách vì phục vụ chậm trễ CHỤP MÀN HÌNH

Vì vị trí bếp khá xa với các bàn ăn nên Quân A.P và Anh Tú chủ động làm việc năng suất hơn để phục vụ thực khách. Dẫu vậy, chồng của Diệu Nhi vẫn quên mang đũa cho khách còn Quân A.P bị hai khách hàng lớn tuổi phàn nàn rằng: "Nhà hàng cần phải nhanh nhẹn lên một tí". Tình huống khiến giọng ca sinh năm 1997 "đứng hình" vài giây sau đó và xin phép được rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, Quân A.P tiếp tục bị Tiên Cookie bắt lỗi khi giới thiệu nhầm món khai vị thành món tráng miệng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ca sĩ trở lại sân khấu và trình diễn những tiết mục của mình.

Văn Mai Hương và Quân A.P thăng hoa trong ca khúc Đừng như thói quen BTC

Mở màn cho buổi trình diễn là diễn viên Anh Tú, anh gửi đến khán giả ca khúc Rung động, đây là bản hit làm nên tên tuổi cho Dương Edward. Tập 17 của chương trình cũng khiến khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của Bùi Lan Hương bên dưới hàng ghế khán giả. Sau đó, cô cũng lên sân khấu để dành tặng mọi người bài hát Đâu chỉ riêng em.

Ngoài ra, Văn Mai Hương và Quân A.P còn tái hiện lại bản hit Đừng như thói quen của JayKii và Sara Lưu. Dù đây là lần đầu tiên cả hai hòa giọng nhưng vẫn thể hiện khá ăn ý và nhận được lời khen của khán giả. Trước khi chào tạm biệt thực khách, Tiên Cookie và Bùi Lan Hương cũng mang đến không khí lãng mạn bằng ca khúc Let Somebody Go.