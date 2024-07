Nghẹt thở với trận chiến tâm lý gay cấn trong tập 6 'Anh trai say hi'

Công bố 6 đội trưởng mới

Tại Live Stage 3 của Anh trai say hi, 24 Anh Trai chia làm 6 đội (mỗi đội gồm 4 thành viên) và sẽ trải qua 2 lượt thi đấu. Trong đó lượt 1 là đấu bài hát, mỗi đội sẽ biểu diễn cùng một nữ nghệ sĩ khách mời, trong khi lượt 2 là đấu vũ đạo giữa đại diện mỗi nhóm cùng khách mời đặc biệt.

Theo luật chơi mới, tập 6 mở màn với phần chọn ra 6 đội trưởng mới. Đội trưởng có điểm cao nhất ở Live Stage 2 vừa qua là HIEUTHUHAI tiếp tục trở thành đội trưởng ở vòng này. 3 đội trưởng tiếp theo là các Anh Trai có điểm cá nhân cao tiếp theo, lần lượt là Rhyder, Isaac và Quân A.P. 2 đội trưởng cuối cùng được chọn từ việc bốc thăm ngẫu nhiên là Anh Tú và Dương Domic.

Đội trưởng có điểm cao nhất ở live stage 2 vừa qua là HIEUTHUHAI tiếp tục làm đội trưởng ở vòng này VieOn

Việc lập đội ở vòng đấu này diễn ra thông qua trò chơi mang tên Matching game - Tâm đầu ý hợp gồm 2 lượt đấu. Ở lượt đầu tiên, 18 Anh Trai được chia thành 3 bảng. Mỗi đội trưởng sẽ chọn ở mỗi bảng 1 Anh Trai mà mình muốn đưa về đội, còn các Anh Trai thì viết tên 1 đội trưởng họ muốn đồng hành. Nếu đội trưởng và Anh Trai có lựa chọn trùng khớp thì lập đội thành công, ngược lại sẽ ra Đảo Hoang.

Ở lượt thứ 2, luật lập đội là lần lượt từng Anh Trai tại Đảo Hoang sẽ được MC gọi tên. Nếu có 1 đội trưởng chọn, Anh Trai mặc định về với đội đó. Nếu từ 2 đội trưởng chọn trở lên, Anh Trai được quyền lựa chọn đội trưởng. HIEUTHUHAI nhanh chóng chọn được JSOL và đây cũng là team hoàn thành đội hình sớm nhất, gồm: Anh Tú Atus, Erik, JSOL.



Đội hình của nhóm Quân A.P., gồm Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Quang Trung VieOn

Đội Isaac gồm NEGAV, Gin Tuấn Kiệt, HURRYKNG. Đội Rhyder gồm Đức Phúc, WEAN, Hùng Huỳnh. Đội Dương Domic gồm Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng và Song Luân. Đội Anh Tú "chốt sổ" với các thành viên: Hải Đăng Doo, Captain, Vũ Thịnh. Đội Quân A.P gồm Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quang Trung.

"Căng não" lựa chọn demo

Sau màn lập team, chương trình công bố 6 bài hát demo và các nữ ca sĩ khách mời tương ứng với từng ca khúc. 6 bản demo của Live Stage 3 gồm: Cứ Để Anh Ta Rời Đi (tác giả: Fillinus (August)), I'm Thinking About You (tác giả Cao Ha Duc Anh -REDT), Ngáo ngơ (tác giả: Tăng Nhật Tuệ), Người Tình Của Nắng (tác giả: Hoàng Dũng), Ngân nga (tác giả Vũ Đức Mạnh) và Regret (tác giả Cao Ha Duc Anh).

Cùng các Anh Trai nghe bản demo, Bảo Anh cảm thấy rất hứng thú với màu nhạc của Cứ Để Anh Ta Rời Đi và mong được cùng làm nên tiết mục trình diễn hấp dẫn. Trong khi đó Orange có chút "ngáo ngơ" như tên của bản demo vì giai điệu này hoàn toàn khác biệt so với sở trường của nữ ca sĩ. Với Vũ Thảo My, do "cân" cả hát, sáng tác, vũ đạo, nên cô rất thích vibe nhạc chill của bài Ngân nga.

Mỹ vị nhân gian là trò chơi giúp các anh trai giành quyền chọn bài hát VieOn

Các đội giành quyền ưu tiên lựa chọn bài hát thông qua 4 trò chơi mang tên: Mỹ vị nhân gian, Như hai giọt nước, Đôi mắt biết nói và Ma trận thuật toán. Mỗi trò chơi gồm 6 người chơi, là đại diện của 6 đội. Sau 4 lượt chơi, đội nào có tổng điểm cao nhất sẽ giành được quyền ưu tiên chọn bài hát trước. Đây là các game không chỉ "khó nhằn" về luật chơi mà còn đòi hỏi óc phán đoán và nắm bắt tâm lý đối phương, qua đó đã để lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Sau 4 trò chơi, team Anh Tú đứng nhất và quyết định chọn Người Tình Của Nắng vì cả nhóm cảm thấy bài hát có năng lượng hợp với các thành viên. Team Rhyder đứng nhì chọn I'm Thinking About You và ai cũng rất hào hứng vì sắp được đứng chung sân khấu trình diễn với nữ rapper tlinh.

Ma trận thuật toán cho thấy những khía cạnh khác của các anh trai VieOn

Team Quân A.P đứng ba quyết định chọn bài Regret, team Isaac chọn Ngân nga , còn 2 team "đội sổ" chỉ có thể bốc thăm để quyết định. Cuối cùng, team Dương Domic bốc trúng quyền lựa chọn trước đã chọn bài Cứ Để Anh Ta Rời Đi, dẫn đến Ngáo ngơ dành cho team HIEUTHUHAI.

Ở live stage 3 công chiếu vào cuối tuần tới, những màn tranh tài giữa các anh trai sẽ diễn ra, đồng thời chứng kiến sự ra đi của những người khác, hứa hẹn mang đến những phần kết hợp bùng nổ và đầy cảm xúc.