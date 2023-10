Loạt show nhạc của các sao quốc tế sắp diễn ra tại Việt Nam

Westlife từng thành công vang dội ở Anh, Ireland khi ra mắt năm 1998 và sau đó nổi tiếng khắp thế giới qua những bản hit như My love, I lay my love on you, Soledad, I have a dream, Seasons in the sun, When you tell me that you love me, Uptown girl, You raise me up, Queen of my heart, Fool again… Năm 2012, nhóm tạm tan rã, nhưng đã tái hợp vào năm 2018 và tiếp tục hoạt động âm nhạc với 4 thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne (cựu thành viên Brian McFadden đã rời nhóm). Tour diễn vòng quanh thế giới The Wild Dreams Tour ban đầu được Westlife lên kế hoạch bắt đầu vào ngày 17.6.2020 tại Anh nhưng đã bị hoãn do đại dịch Covid-19. Nhóm đã tái khởi động tour diễn tại Hop Farm ở Kent (Anh) vào 1.7.2022. Từ đó đến nay, nhóm đã diễn hơn 60 buổi ở châu Á, châu Âu, trong đó buổi diễn ở Dublin (Ireland) - quê nhà của nhóm - vào ngày 8-9.7 thu hút hơn 87.000 khán giả; show ở London (Anh) ngày 2.8 cũng có khoảng 70.000 khán giả.

4 thành viên hiện tại của Westlife BTC

Ngoài ra, live concert ARENA 52 của thành viên BamBam trong nhóm nhạc GOT7 (Hàn Quốc) sẽ diễn ra vào 21.10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Theo công ty quản lý BamBam là Abyss Company, tour diễn vòng quanh thế giới của nam nghệ sĩ bắt đầu từ ngày 16.9 tại Seoul, sau đó lần lượt được tổ chức ở Manila, Ma Cao, Kuala Lumpur, TP.HCM, Bangkok, Osaka và Yokohama. ARENA 52 là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của BamBam.

Tại TP.HCM cũng sẽ diễn ra chương trình Lee Jong-suk Fan meeting tour 2023 - Dear. My with vào ngày 21.10, do BOM Entertainment tổ chức. Lee Jong-suk là một trong những nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng, từng đóng các phim Đôi tai ngoại cảm, Khu vườn bí mật, Bác sĩ xứ lạ… Tour gặp gỡ người hâm mộ của Lee Jong-suk khởi đầu ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 1.7.2023. Những buổi fan meeting trước đó của nam nghệ sĩ tại các nước trên thế giới luôn được săn đón.