Loạt tàu bị tấn công ở Hormuz, Mỹ cáo buộc Iran 'đứng sau'

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5.5 cho biết vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra trên một tàu do hãng vận tải HMM điều hành, song không ghi nhận thương vong. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo Reuters, đám cháy bùng phát tại phòng máy của con tàu mang cờ Panama, với 24 thủy thủ trên tàu, trong đó có 6 người Hàn Quốc. Phát ngôn viên HMM cho biết chưa rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời cho biết con tàu sẽ được kéo đến một cảng gần đó ở Dubai.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas (Iran) ngày 4.5.2026 ẢNH: REUTERS

Hãng Yonhap dẫn nguồn chính phủ cho biết Seoul đang kiểm tra thông tin tình báo về khả năng tàu HMM Namu bị tấn công. "Chính phủ chúng tôi sẽ liên lạc chặt chẽ với các quốc gia liên quan về vấn đề này và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thủy thủ đoàn của chúng tôi trong eo biển Hormuz", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Theo phía Hàn Quốc, hiện có 26 tàu mang cờ nước này đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã "bắn vào" tàu chở hàng Hàn Quốc cùng một số mục tiêu khác, trong bối cảnh Mỹ triển khai chiến dịch nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. "Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài con tàu của Hàn Quốc, chưa ghi nhận thiệt hại nào khác khi đi qua eo biển", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump tiếp tục kêu gọi Hàn Quốc tham gia bảo vệ tuyến hàng hải gần Iran, đồng thời cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sẽ họp báo cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine để cập nhật tình hình.

Trong khi đó, Cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO ngày 4.5 báo cáo 2 tàu đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Cùng ngày, Công ty dầu khí ADNOC của UAE cáo buộc một trong những tàu chở dầu rỗng của họ đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công, theo AFP.

Phía Iran chưa bình luận về các cáo buộc trên. Song, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 4.5 cho biết các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển với sự trung gian hòa giải của Pakistan. Quan chức Iran cũng cảnh báo Mỹ và UAE không nên bị cuốn vào "vũng lầy do những kẻ có ý đồ xấu".