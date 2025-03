Loay hoay bán đấu giá 1,3 triệu m3 cát

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ biển Hội An đoạn qua P.Cẩm An (TP.Hội An), UBND TP.Hội An đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho phép sử dụng nguồn cát nạo vét sông Cổ Cò với khối lượng khoảng 3.000 m³ để gia cố vị trí sạt lở nhằm "cứu" bờ biển.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có công văn thống nhất chủ trương dùng khoảng 9.000 m³ cát lấy từ việc nạo vét sông Cổ Cò để thi công công trình đập thời vụ trên sông Vĩnh Điện năm 2025.