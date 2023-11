Loay hoay tìm cách vận hành khu xử lý rác

Khu xử lý rác thải H.Quỳ Hợp được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2010 nhưng do khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên dự án kéo dài đến năm 2018 vẫn chưa thể thi công. Năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh thiết kế dự án này. Theo đó, khu xử lý rác thải H.Quỳ Hợp có diện tích hơn 6,6 ha gồm các hạng mục ô chôn lấp rác, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ, lò đốt rác, giếng quan trắc, đường giao thông nội bộ và đê bao xung quanh ô chôn lấp… với kinh phí 48 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến tháng 10.2021, dự án hoàn thành. Thế nhưng, đến nay, khu xử lý rác này vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì thiếu cơ chế vận hành, trong khi bãi rác cũ ở TT.Quỳ Hợp nằm sát khu dân cư đã quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân bức xúc.



Khu xử lý rác thải đã hoàn thành 2 năm qua nhưng vẫn đang “đắp chiếu”

Ông Trần Đức Lợi, Phó chủ tịch UBND H.Quỳ Hợp, cho biết khu xử lý rác thải này đã được nhà thầu bàn giao cho huyện từ năm 2022. Ngày 22.9.2022, UBND H.Quỳ Hợp đã phát thư thông báo tìm kiếm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư dịch vụ vận chuyển, thu gom, xử lý rác thải để vận hành cơ sở này. Đã có doanh nghiệp nhận lời nhưng đến nay huyện vẫn chưa thể tổ chức vận hành được. Theo ông Lợi, dự án kéo dài quá lâu vì thiếu vốn, chính quyền và người dân rất mong muốn đưa khu xử lý rác thải này vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành nhưng lại vướng cơ chế vì đây là công trình vốn đầu tư công. Để vận hành phải có tổ quản lý vận hành, công nhân vận chuyển rác. Tuy nhiên, không thể bố trí cán bộ, viên chức của huyện đến quản lý vì huyện đang phải tinh giản bộ máy. Trong khi đó, nếu chuyển cho tư nhân vận hành thì lại vướng vì chưa có quy định cụ thể về việc chuyển tài sản công cho tư nhân quản lý, vận hành.

Bãi rác hiện tại đã quá tải, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc KHÁNH HOAN

"Huyện đã có rất nhiều cuộc họp để bàn cách xử lý và đã hỏi ý kiến các sở ngành nhưng vẫn đang băn khoăn, chưa biết áp dụng quy định nào vì không có hướng dẫn cụ thể. Từ khi nhà thầu bàn giao dự án, huyện phải bỏ kinh phí thuê người bảo vệ, trông coi. Do nhu cầu cấp thiết nên huyện quyết định sẽ cho vận hành thử, sau đó đấu thầu, tìm phương án để đưa bãi rác vào hoạt động", ông Lợi nói. Tuy nhiên, ông cũng không dám khẳng định đến lúc nào thì khu xử lý rác thải này sẽ chính thức hoạt động.

Trong khi đó, bãi rác hiện nay của H.Quỳ Hợp nằm sát khu dân cư khối 1 và khối 2, TT.Quỳ Hợp đã quá tải. Đây là bãi rác lộ thiên, xử lý theo kiểu đốt thủ công, gây ô nhiễm không khí và nguồn nước ngầm. Ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND TT.Quỳ Hợp, cho hay tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường của bãi rác này đã kéo dài từ nhiều năm qua, khiến người dân bức xúc, liên tục phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Địa phương đã kiến nghị, đề xuất nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện đóng bãi rác được vì khu xử lý rác mới chưa thể vận hành.