Rác thải ở cửa ngõ Biên Hòa

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên QL1K, cạnh trạm thu phí cũ, đoạn P.Hóa An (TP.Biên Hòa), có nhiều bãi rác "khổng lồ" lộ thiên. Đây là khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Dương, cửa ngõ ra vào trung tâm TP.Biên Hòa, nhưng rác tập trung nhiều như điểm trung chuyển, tràn ra cả QL1K. Bà Nguyễn Thị Hai (65 tuổi, ngụ P.Hóa An), chủ quán cà phê gần khu vực bãi rác, cho biết gia đình bà đã phải chịu đựng mùi hôi của bãi rác này hơn 1 năm nay. Ngoài bãi rác lộ thiên, đi dọc theo QL1K, từ cầu vượt bộ hành chợ Hóa An đến đường vào khu mỏ đá Hóa An, còn nhiều bãi rác khác, rác và bụi bay đầy 2 bên đường.



Rác tập kết thành bãi bên QL1K khu vực tiếp giáp TP.Biên Hòa và Bình Dương LA GIANG

Trên QL1 (đoạn từ ngã ba Tam Hiệp về ngã tư Vũng Tàu, thuộc P.An Bình, TP.Biên Hòa), tình trạng đổ trộm rác thải cũng tương tự. Đây cũng là cửa ngõ Biên Hòa, xe khách Bắc - Nam đều đi qua khu vực này. Rác tràn ra quốc lộ, dồn thành bãi như điểm tập kết rác.

Tại các phường Long Bình, An Bình, Trảng Dài, Tam Hiệp, Bình Đa, Tân Phong... cũng diễn ra tình trạng đổ rác tràn lan.

Lãnh đạo UBND P.Hóa An cho hay địa phương đã nắm được tình hình rác thải gây ô nhiễm trên địa bàn thời gian qua. Sắp tới có thể phường sẽ cho dựng biển cảnh báo, lắp camera theo dõi để phạt nguội hành vi đổ rác trộm; cử lực lượng canh trực hoặc cải tạo cảnh quan triệt để khu vực trên để giảm thiểu việc gây ô nhiễm, nhưng các biện pháp đưa ra đều đang gặp khó khăn.

Sau khi nhận được phản ánh của PV Thanh Niên, UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các ngành chức năng đến xử lý những bãi rác lộ thiên trên QL1K.