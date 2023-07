Người dân lo ngại nghĩa trang xây dựng gần khu dân cư

C HƯA LẤY Ý KIẾN DÂN ĐÃ PHẢN ỨNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 30.5 vừa qua, Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tĩnh nhận được hồ sơ của Công ty CP công viên vĩnh hằng Khai Thiên Đức Ngàn Sâu đề xuất đầu tư dự án nghĩa trang vĩnh hằng viên Tâm Đức tại thôn 12, xã Hà Linh, H.Hương Khê. Khu đất dự kiến triển khai dự án quy mô nhiều héc ta, thuộc diện tích rừng sản xuất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh.

Để có cơ sở thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nghĩa trang, Sở KH-ĐT đã đề nghị các sở ngành liên quan cho ý kiến và đề nghị UBND H.Hương Khê lấy ý kiến người dân ở khu vực đầu tư dự án. Tuy nhiên, khi UBND huyện này chưa về trực tiếp lấy ý kiến thì đã bị người dân phản đối quyết liệt.

Vị trí khu đất dự kiến làm dự án nghĩa trang vĩnh hằng thuộc rừng trồng cây cao su PHẠM ĐỨC

Ông Phạm Viết Hùng (75 tuổi, ngụ thôn 12) cho biết ngay sau khi nắm được ý định triển khai dự án nghĩa trang, toàn bộ hơn 70 hộ dân ở thôn 12 đã tổ chức họp nêu quan điểm của từng cá nhân. Tại cuộc họp thôn, đa số người dân đều có ý kiến phản đối dự án nghĩa trang vĩnh hằng vì cho rằng "lợi bất cập hại". "Dự án được xây dựng tại khu rừng trồng cây cao su chứ không phải đồi trọc, nếu triển khai thì rừng sản xuất bị thu hẹp khiến công nhân của Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh có thể bị mất công ăn việc làm. Đáng nói, dự án này chỉ cách nhà dân ở gần nhất khoảng 200 m và cách Nhà văn hóa thôn 12 khoảng 500 m theo đường chim bay là không phù hợp với quy định. Ngoài ra, khu đất làm nghĩa trang là rừng đầu nguồn, đầu nguồn nước nên có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường", ông Hùng nói.

Trong đơn kiến nghị tập thể đề nghị không triển khai dự án, người dân còn cho rằng thôn 12 như một lòng chảo, được bao bọc bởi các dãy núi nên thường có sương mù dày đặc. Do vậy, nếu dự án nghĩa trang đi vào hoạt động thì toàn bộ khói bụi sẽ bao trùm lên khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hiện chỉ có một con đường đi qua Nhà văn hóa thôn 12 mới vào được khu đất dự kiến xây dựng nghĩa trang nên việc vận chuyển thi hài sẽ gây ảnh hưởng nơi sinh hoạt tập trung của người dân.

Đ Ề NGHỊ TỈNH CHO DỪNG LẠI

Ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, nói rằng do các hộ dân ở thôn 12 phản đối gay gắt về dự án nghĩa trang nên đến nay chính quyền xã vẫn chưa thể tổ chức được cuộc họp dân để lấy ý kiến. "Do gặp các vướng mắc như vậy nên huyện cũng đã có văn bản gửi Sở KH-ĐT xin cho lùi thời gian báo cáo ý kiến của người dân ở xung quanh khu vực triển khai dự án. Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri của xã, người dân cũng đã có ý kiến, họ nêu ra các lý do vì sao lại phản đối dự án nghĩa trang. Chúng tôi cũng đã tổng hợp, báo cáo các kiến nghị của người dân đến cấp trên để xin chỉ đạo", ông Du lý giải.

Theo ông Phan Kỳ, Phó chủ tịch UBND H.Hương Khê, do còn vướng mắc về các thủ tục và gặp sự phản đối của người dân nên huyện này chưa lấy ý kiến về dự án nghĩa trang vĩnh hằng viên Tâm Đức. "Thực ra huyện cũng chưa có chủ trương để lấy ý kiến người dân vì còn liên quan đến nhiều yếu tố. Do còn nhiều bất cập nên chúng tôi cũng đang đề nghị UBND tỉnh cho dừng việc thăm dò dự án này lại vì khu đất xây dựng nghĩa trang chưa có trong quy hoạch chung của huyện", ông Kỳ chia sẻ.