Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường, đe dọa an toàn giao thông

Hơn 1 tháng qua, người dân sống dọc hai bên đường ĐH 530, đoạn từ QL 24B đi vào trung tâm xã Tịnh Châu (TP.Quảng Ngãi) thường xuyên bị các đoàn xe tải chở đất cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi "tra tấn". Vào giờ cao điểm, giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn, nguy hiểm nhất là thời điểm học sinh tan học và người dân đi chợ Châu Sa vào buổi sáng.



Đường hẹp nên các em học sinh phải đi sát trong lề để tránh xe tải HẢI PHONG

Theo bà Trần Thị Lên (42 tuổi, ở thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất chạy qua nhà bà, nhiều lúc xe chạy nối đuôi nhau cả đoàn từ 5 - 7 chiếc. Xe chạy xuyên trưa khiến bà con không có thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. "Ở đây gần trường học nhưng xe tải chạy ầm ầm không giảm tốc độ, nhiều phụ huynh đón con đi học về rất sợ. Lực lượng CSGT cũng có kiểm tra, cân xe nhưng rồi đâu lại vào đấy", bà Lên bức xúc.

Còn ông Trương Hòa Duy (68 tuổi, cũng ở thôn Phú Bình) than phiền xe tải chở đất chạy qua trước nhà ông khiến bụi bay đầy nhà, quần áo không phơi ngoài trời được. Hơn nữa, xe tải chạy nối đuôi nhau tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ông mong chính quyền, cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý tình trạng này để người dân bớt khổ.

T ĂNG CƯỜNG KIỂM TRA ĐỂ XỬ LÝ

Ông Trần Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu, xác nhận trên đường ĐH 530 có nhiều xe tải chở đất chạy với tốc độ cao gây bụi, ồn ào ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đơn vị khai thác đã tưới nước trong quá trình vận chuyển nhưng do lưu lượng xe lớn nên không đảm bảo vệ sinh môi trường.

"Cao điểm là thời gian học sinh và phụ huynh tham gia giao thông nhiều, trong khi mặt đường ĐH 530 lại quá nhỏ dẫn đến ách tắc cục bộ tại các một số vị trí. Chính quyền địa phương đã báo cáo tình trạng này với UBND TP.Quảng Ngãi để kịp thời xử lý", ông Lâm cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho biết UBND thành phố đã chỉ đạo Công an TP.Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, không phủ bạt để đất cát rơi vãi ra đường. Trong đó, tập trung xử lý các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Hàng Gia - Vĩnh Tuy nối dài, ĐH 530, ĐH 521. Qua đó, tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. "Chủ tịch UBND các xã Tịnh Châu, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thiện chủ động tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu, đề nghị các đơn vị này ký cam kết thực hiện khắc phục hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường vận chuyển thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời theo dõi hoạt động của các đơn vị vận chuyển vật liệu. Khi phát hiện các phương tiện vận chuyển chạy quá tốc độ, không che chắn; việc thực hiện thu gom vật liệu rơi vãi, tưới nước rửa đường không đảm bảo thì báo ngay cho Công an TP.Quảng Ngãi để tổ chức kiểm tra, xử lý", ông Nguyên cho biết thêm.