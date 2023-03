Đắk Nông: Khởi tố tài xế ô tô chạy quá tốc độ, chống đối CSGT

Chiều 27.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Định (49 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16.3, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện ô tô mang BS 81A-230xx do bị can Định điều khiển chạy quá tốc độ (đoạn thuộc xã Thuận An, H.Đắk Mil), nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Cơ quan chức năng đang khám xét ô tô của bị can Định CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thời điểm này, bị can Định không chấp hành hiệu lệnh và lao thẳng ô tô về phía một thành viên của tổ công tác để bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đuổi theo.

Đến khu vực thôn Thuận Nam (xã Thuận An), tổ công tác vượt lên và dừng được ô tô của Định điều khiển. Đáng chú ý, ngoài việc không hợp tác, bị can Định còn cự cãi, có hành vi xô đẩy, giật áo và bảng tên của một cán bộ CSGT.

Sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an H.Đắk Mil đưa tài xế Định về trụ sở làm việc. Trong quá trình khám xét ô tô của Định, lực lượng công an còn phát hiện một dụng cụ có hình dạng súng ngắn màu đen.

Công an H.Đắk Mil đang điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ đối với bị can Định.